Dopo il successo di Bitter Sweet, Daydreamer e Brave and Beautiful, su Canale 5 è approdata anche la soap opera turca Terra amara. Ambientata negli anni '70 tra Istanbul e Adana, il suo titolo originale è traducibile in “C'era una volta a Çukurova” e va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.45 circa. Nel corso della puntata che occuperà il piccolo schermo italiano il 18 luglio 2022, la speranza di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) di vedere il suo amato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) uscire dal carcere andrà in frantumi, poiché la darklady Hunkar Yaman (Vahide Perçin) farà il possibile per farlo condannare a morte.

Ad abbandonare al suo triste e doloroso destino il detenuto, quindi, sarà proprio colei che a seguito di una telefonata anonima alle forze dell’ordine l’ha fatto finire dietro le sbarre del carcere

Anticipazioni Terra amara, del 18 luglio: Hunkar turbata a causa di Veli, Gaffur festeggia con Seniye

Nel dodicesimo episodio della serie televisiva di successo in cui si susseguono incessanti colpi di scena e in programmazione lunedì 18 luglio, Hunkar, dopo aver mandato via dalla sua tenuta il malvagio ricattatore e giocatore d’azzardo Veli (Mustafa Açılan) non nasconderà il suo evidente turbamento al pensiero che prima o poi possa tornare a bussare alla sua porta. A questo punto la darklady grata a Gaffur (Bülent Polat) per l’esecuzione dei suoi ordini lo ricompenserà con del denaro, per consentirgli di comprare dei terreni sul mercato.

Il maggiordomo della fattoria Yaman non perderà tempo per festeggiare con Saniye (Selin Yeninci), nonostante la promessa fatta alla sua padrona di rimanere in silenzio.

Zuleyha e Demir tornano dalla luna di miele, la gravidanza di Altun inizia a destare sospetti

Intanto Zuleyha (Hilal Altınbilek) e Demir (Murat Ünalmış), dopo essere tornati dalla luna di miele, avranno già degli impegni.

La novella sposa, ad esempio, chiederà alla domestica Gulten (Selin Genç) se Yilmaz (Uğur Güneş) le ha scritto qualche lettera durante la sua assenza. Purtroppo quest’ultimo, dopo essere stato arrestato per aver ucciso il potente Naci, continuerà a essere sotto il controllo di Cedvet, il direttore della prigione che a sua volta sarà sorvegliato dalla perfida Hunkar.

La situazione prenderà una brutta piega nell’istante in cui la signora Yaman sarà decisa a far condannare a morte Yilmaz. Per concludere la gravidanza di Zuleyha comincerà a destare sospetti, poiché non tutti crederanno che il padre della creatura che porta in grembo sia veramente Demir. A proposito di quest’ultimo non perderà tempo per chiedere delucidazioni alla moglie quando la vedrà triste.