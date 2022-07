Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata del 14 luglio svelano nuovi colpi di scena. Lara sarà determinata nel continuare con il suo piano, facendo credere di essere ancora incinta. Marina, invece, sembrerà distante da tutte le sue vecchie preoccupazioni. Tuttavia un nuovo colpo di scena, metterà tutto in discussione.

Tregara verrà aggredito in carcere da un gruppo di malviventi non identificato. La notizia raggiungerà ben presto Nicotera, il quale a causa di questo evento sarà sempre più in ansia.

Eugenio, difatti, teme che questa novità possa in qualche modo ledere anche il suo lavoro, se non addirittura la sua famiglia.

Upas, puntata del 14 luglio: Lara finge di essere incinta

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas del 14 luglio, Lara sembrerà determinata nel portare a termine il suo piano diabolico. La donna, infatti, pur di continuare ad avere un ruolo rilevante nella vita di Ferri, sarà disposta a mentire riguardo il continuo della sua gravidanza. Martinelli non rivelerà a nessuno di non essere più incinta, in modo da proseguire con la sua farsa.

Upas, trama 14/7: Marina sembra ritrovare la serenità

Le anticipazioni dell'episodio di Upas in onda il 14 luglio preannunciano importanti novità per Marina.

La donna sembrerà rigenerarsi, grazie al suo soggiorno a Procida. Per Marina, infatti, si presenterà un periodo di serenità, in cui riuscirà a lasciarsi alle spalle le sue preoccupazioni. La donna, difatti, aveva accumulato non poche tensioni, soprattutto a causa dell'inaspettata gravidanza di Lara, che l'ha messa non poco in difficoltà.

Tuttavia, proprio, nel momento in cui si sentirà più tranquilla, arriverà per la signora Giordano un colpo di scena che potrebbe cambiare la situazione. Non viene però anticipato di cosa possa trattarsi nello specifico. Considerando, però, il legame fra Ferri e Marina, potrebbe essere un qualcosa legato proprio a Roberto.

Upas, spoiler del 14 luglio: Tregara verrà aggredito in carcere

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas del 14 luglio, ci saranno anche delle novità per quanto riguarda la storyline di Tregara e Valsano. Il padre di Clara, infatti, subirà una brutale aggressione in carcere. Tuttavia non si saprà con precisione chi possano essere gli autori del vile gesto ai danni del pentito. Il magistrato sarò subito informato dell'accaduto. Come prevedibile, Nicotera non reagirà affatto bene a tale notizia, iniziando ad avere sempre più ansia. Il pm, difatti, teme che quest'evento possa avere delle ripercursioni anche sulla sua famiglia.