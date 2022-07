Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Beautiful, in programma dal 18 al 23 luglio su Canale 5. Le trame della soap opera ambientata sulle colline di Hollywood rivelano che Eric Forrester non sembrerà disposto a perdonare Quinn Fuller (Rena Sofer). Hope Logan (Annika Noelle) e Liam Spencer (Scott Clifton), invece, si riconcilieranno per la gioia di Brooke.

Beautiful, puntate 18-23 luglio: Eric non vuole salvare il matrimonio con Quinn

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate in onda da lunedì 18 a sabato 23 luglio in prima visione sui teleschermi di Canale 5 annunciano sorprese per i propri fan.

In dettaglio, Carter e Zoe avranno un duro confronto. In questa circostanza, l'avvocato esprimerà il desiderio di tornare con lei.

Zende e Paris, invece, discuteranno sulla nuova piega che ha preso la storia tra Walton e la giovane Buckingham.

Quinn apparirà devastata dai sensi di colpa. La creatrice di gioielli, infatti, tornerà a casa per parlare con Eric. Ma il signor Forrester non sembrerà sicuro di voler salvare il loro matrimonio. Infine Hope confiderà a Brooke che Liam accusa spesso dei rimorsi di coscienza per averla tradita.

Wyatt in ansia per il fratello

Nelle puntate dal 18 al 23 luglio di Beautiful, Liam parlerà con Bill al telefono per poi fare una sorpresa a Hope. Brooke e Ridge, a questo punto, si augureranno che i genitori di Beth possano trovare un punto d'incontro.

Questi ultimi poi si recheranno a cena insieme e si diranno di provare dei sentimenti l'uno per l'altra.

Wyatt, invece, apparirà in ansia per il fratello, tanto da informarne suo padre, all'oscuro che quest'ultimo conosce la verità sull'incidente che è costato la vita a Vinny.

Hope e Liam trascorrono una notte di passione

Hope e Liam si riavvicineranno sempre di più: i due giovani riusciranno a trascorrere una notte di passione anche grazie a Thomas, che si offrirà di fare da babysitter ai bambini.

Di conseguenza Brooke apparirà raggiante per la riappacificazione di sua figlia con il genero, tanto da condividere lo stesso pensiero con Bill.

Nel frattempo, Hope comprenderà che suo marito nasconde un segreto, nonostante sia contenta del suo ritorno a casa.

Flo ribadirà a Brooke e suo marito Ridge (Thorsten Kaye) di aver percepito tensione tra Wyatt, Bill e Liam. Infine, la signora Logan sospetterà che padre e figli Spencer stiano nascondendo qualcosa.