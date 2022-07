Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 20 luglio svelano nuovi colpi di scena. Ornella, dopo aver appreso che il marito si è aperto prima con Elvira e solo dopo con lei, non sembrerà certo gradire questa faccenda, pertanto si verrà a creare fra i due una certa distanza.

Al contempo, si avvicina il giorno della partenza di Chiara e Nunzio. In molti credono si tratti solo di un viaggio di piacere, e soprattutto di breve durata. Tuttavia qualcuno capirà quale sia il vero intento dei due ragazzi.

Upas, trama 20 luglio: Bruni non approva le scelte del marito

Nel corso della puntata di Upas del 20 luglio sarà dato spazio alle vicende che vedono coinvolta la coppia formata da Raffaele e Ornella.

Giordano non sta certo attraversando uno dei momenti migliori della sua vita, a causa delle minacce subite da Valsano. Tuttavia i problemi per lui non sembrano certo essere finiti. Sua moglie Ornella, difatti, ha appreso un dettaglio che non le è piaciuto: infatti ha saputo che Raffaele ha parlato del ricatto di Lello con Elvira.

Tale scoperta farà dubitare la dottoressa Bruni riguardo al rapporto che c'è fra il consorte ed Elvira. Per questo motivo fra i due coniugi verrà a crearsi una certa distanza e freddezza.

In particolare Ornella sembra non capire quanto il marito abbia davvero bisogno di lei in questo momento.

Upas, episodio del 20/7: Nunzio e Chiara pronti a partire

Stando alle anticipazioni relative alla puntata di Upas del 20 luglio, Chiara e Nunzio saranno prossimi alla partenza. I loro amici credono che si tratti di una vacanza di breve durata, non immaginando la loro reale intenzione.

Tuttavia qualcuno potrebbe avere capito che i due non torneranno a Napoli. Tale persona non accetterà di buon grado l'allontanamento dei ragazzi, tanto da far di tutto per impedire la partenza. Le sensazioni lasciano intendere che si tratti di Katia, la madre di Nunzio.

Un posto al sole, anticipazioni 20 luglio: continuano gli equivoci fra Serena e Mariella

La puntata di Upas che andrà in onda il 20 luglio darà spazio anche a delle vicende dai toni più leggeri.

Mariella, infatti, continuerà a pensare di essere antipatica a Serena. La moglie di Guido si è convinta - in base a erronee supposizioni - di non essere simpatica alla sua vicina di casa. Questa serie di fraintendimenti darà vinta a una "guerra" fra le due donne.