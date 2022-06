Diversi colpi di scena saranno prossimamente al centro delle dinamiche di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3.

Gli spoiler delle nuove puntate, in programma dal 4 all'8 luglio in prima visione assoluta, rivelano che la domestica Silvana avrà dei sospetti su Lara Martinelli. Viola, invece, sarà costretta a mentire a suo marito Eugenio per coprire le spalle di Raffaele Giordano (Patrizio Rispo).

Anticipazioni Un posto al sole: Nunzio chiede aiuto a Franco

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le prossime puntate rivelano che Raffaele racconterà a Viola di essere ricattato dalla malavita dopo essere stato sorpreso a rovistare nel computer di Eugenio.

Nunzio, invece, chiederà a Franco di aiutarlo a procurargli dei documenti falsi dopo la decisione di Chiara di fuggire lontano da Napoli.

Mariella inventerà alcune occasioni d'incontro per Samuel e il padre di Speranza nonostante la disapprovazione di Guido.

Eugenio, intanto, partirà per Milano al termine di alcune indagini su Tregara. Raffaele, a questo punto, cercherà di convincere sua figlia a non raccontare nulla al marito. Inoltre le dirà di aver intenzione di farla trasferire a Palazzo Palladini con Antonio.

Viola mente a Eugenio per coprire le spalle di Raffaele

Nelle prossime puntate di Upas, Franco vincerà la sua iniziale riluttanza per aiutare Nunzio in quanto non vuole che si caccia in guai più grossi.

Diego, invece, capirà che l'atteggiamento strano del padre non è dovuto alla sua vicinanza ad Elvira. Viola deciderà di coprire le spalle a Raffaele, tanto da continuare a raccontare bugie a Eugenio.

Franco, nel contempo, cercherà di convincere Nunzio e Chiara a non abbandonare l'Italia mentre il rapporto tra Michele e Riccardo continuerà ad essere molto freddo.

Allo stesso tempo, Marina (Nina Soldano) si preparerà a partire per Procida, mentre Lara continuerà a mentire sul prosieguo della sua gestazione.

Silvana ha dei sospetti sulla gravidanza di Lara

Raffaele cadrà nello sconforto più totale, consapevole di non poter più mentire sulle minacce ricevute dal clan dei camorristi. Il portiere sarà sempre più deciso a svelare tutta la verità a Nicotera.

Bianca, intanto, cercherà di avvicinarsi ad Antonello in occasione di un'iniziativa ambientalista. Da questo rapporto la bambina avrà gioie ma anche delusioni.

La governante, intanto, inizierà ad avere dei sospetti sulla gravidanza di Lara. Per questo motivo, la giovane Martinelli organizzerà un piano crudele nei confronti di Silvana per non essere smascherata da Roberto.