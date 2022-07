Rossella sarà protagonista degli episodi Upas in onda su Rai 3 nella settimana dall'1 al 5 agosto. La dottoressa Graziani riceverà una lettera da Corrado e rifletterà su quanto sia importante vivere la vita intensamente.

Nel frattempo Nunzio farà di tutto per ritrovare Chiara mentre Lara stipulerà un accordo economico con Marina e sembrerà sul punto di lasciare Napoli. Intanto Speranza e suo fratello cercheranno di prelevare un campione di sangue dalle bufale per poter scoprire di che problema soffrono.

Upas, spoiler 1-5 agosto: Raffaelle cerca di riavvicinarsi ad Ornella

Raffaele cercherà in tutti i modi di ridurre le distanze con Ornella in seguito al loro allontanamento per via di Elvira. Il Giordano, come si evince dagli spoiler Upas riguardanti gli episodi in onda dall'1 al 5 agosto, organizzerà una cena speciale per la consorte, ma l'impresa sembrerà non essere affatto semplice. La dottoressa Bruni, infatti, inizierà a entrare in una crisi personale. Nel frattempo, mastro Peppe incontrerà nuovamente Giulia al parco e cercherà di essere gentile con lei ancora una volta, ma la donna sembrerà volerlo tenere a distanza.

Intanto, Micaela chiederà a Niko di tornare a Maratea da Jimmy e Serena inizierà a sospettare di lei, mentre Poggi junior deciderà di accogliere la richiesta della Cirillo e Marina e Roberto cercheranno di godersi la vita insieme.

Lara, invece, continuerà a fare dei piani per raggiungere i suoi scopi, ma ad un certo punto qualcosa sembrerà ostacolarla.

Rossella riflette sulla vita nei prossimi episodi di Upas

Marina e Roberto, dopo essere tornati insieme faranno la loro prima uscita in pubblico ed incontreranno una persona che conoscono da tempo. Nel frattempo, Lara scoprirà di avere dei problemi economici e proverà a fare una mossa azzardata.

Poco dopo, Riccardo non riuscirà ad accettare il fatto che Rossella non sia voluta andare a convivere con lui mentre la Graziani riceverà una notizia molto brutta. La giovane dottoressa riceverà una lettera da parte di Corrado, il suo ex compagno di liceo affetto da un tumore in stadio avanzato ed inizierà a riflettere su quanto sia importante vivere ogni istante come fosse l'ultimo.

Intanto, Serena scoprirà il segreto delle gemelle, ovvero che Manuela si è finta Micaela per evitare una delusione a Jimmy e dovrà decidere se coprirle ancora o dire la verità a Niko. Più tardi, Roberto sarà all'oscuro di ciò che sta accadendo alle sue spalle mentre Marina rifletterà con tormento sulla proposta che gli ha fatto Lara.

Upas, puntate 1-5 agosto: Lara e Marina stipulano un accordo economico

Negli episodi Upas in onda nella settimana dall'1 al 5 agosto, Speranza sarà determinata a scoprire come stanno davvero le bufale del caseificio di famiglia e poiché suo padre non le darà il suo benestare, la ragazza penserà di farlo di nascosto con l'aiuto di Guido, Mariella e suo fratello Castrese.

I tre si metteranno subito all'opera ed i due vigili ed il fratello di Speranza cercheranno di distrarre Espedito mentre lei sarà intenta a prelevare il campione di sangue da far analizzare, ma le cose non andranno come avevano sperato.

Nel frattempo, Nunzio sarà sempre più in crisi a causa della partenza solitaria di Chiara e sarà disposto a fare qualsiasi cosa pur di ritrovarla e stare insieme a lei. Infine, Marina e Lara stipuleranno un accordo economico e quest'ultima sembrerà sul punto di lasciare Napoli ed uscire una volta per tutte dalla vita della Giordano e di Roberto, il quale non saprà nulla del loro patto.