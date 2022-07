Tanti colpi di scena saranno al centro delle puntate di Beautiful trasmesse dall'1 al 6 agosto sui teleschermi di Canale 5.

Gli spoiler della soap opera segnalano che Steffy Forrester scoprirà il sesso del nascituro che attende. Hope Logan, invece, sarà distrutta per l'arresto di suo marito Liam Spencer.

Beautiful: trame puntate da lunedì 1 a sabato 6 agosto

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate in onda da lunedì 1 a sabato 6 agosto su Canale 5, rivelano che Bill consiglierà a Liam e Hope di prendersi 24 ore di tempo per decidere se recarsi oppure no al comando di polizia per rivelare la verità sulla morte di Vinny.

Intanto, Brooke noterà che il magnate non sembra contento che suo figlio sia tornato insieme a Hope, pertanto confesserà le sue perplessità a Ridge.

Carter deciderà di tornare insieme a Zoe, mentre Quinn non vorrà rischiare di perdere le nozze con Eric dopo essersi consigliata con la sua migliore amica Shauna. Per questo motivo, l'avvocato e la creatrice di gioielli decideranno di non vedersi più.

Steffy e Finn scoprono di attendere un maschietto

Hope inizierà ad avere dei dubbi nel giorno in cui Liam apparirà sicuro di consegnarsi alla polizia. La ragazza, infatti, avrà paura che suo marito possa restare il resto della sua vita in galera.

Intanto, Bill cercherà di mettersi in contatto con suo figlio per invitarlo al silenzio mentre sarà tormentato dalle richieste di Wyatt, sempre più certo che stia succedendo qualcosa nella loro famiglia.

Brooke dirà a Ridge di aver cambiato idea su Thomas, rendendolo molto felice. A tal proposito, il giovane Forrester sembrerà aver dimenticato la sua ossessione nei confronti di Hope. Anzi, il ragazzo dirà di essere felice che l'ex moglie abbia ritrovato la serenità accanto a Liam.

Finn, intanto, accompagnerà Steffy ad una visita ginecologica.

In questo frangente, la coppia scoprirà di attendere un maschietto durante un'ecografia.

Hope confida a Brooke che Liam è stato arrestato

Hope apparirà distrutta dopo aver accompagnato Liam davanti al distretto di polizia. Il giovane Spencer deciderà di entrare nonostante suo padre lo distolga dal suo intento.

Baker riceverà il ragazzo, al quale chiederà cosa l'abbia condotto da lui.

Liam, a questo punto, ammetterà di essere coinvolto nell'incidente che ha costato la vita a Vinny. Sarà un modo per ripulirsi finalmente la coscienza.

Ridge, invece, apparirà raggiante quando scoprirà che tra poco diventerà nonno di un maschio. Hope confiderà al suocero che Liam si è costituito e sarà messo di fronte ad alcune incongruenze durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto. Il fratello di Wyatt deciderà di non cambiare la versione dei fatti.

Infine Hope confiderà alla madre che suo marito è stato arrestato mentre il magnate si recherà in questura dove racconterà la sua verità sulla morte di Vinny.