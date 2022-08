Sheila è viva e non ha perso la vita come i telespettatori di Beautiful credevano. Nelle ultime puntate andate in onda negli Usa, infatti, il tenente Baker aveva annunciato la dipartita di Sheila, dopo aver trovato un suo dito del piede. Secondo le ricostruzioni, la fuggitiva avrebbe incontrato sulla sua strada un orso mentre tentava di scampare alla prigione. Ma le cose non sono andate affatto così e un altro, incredibile, colpo di scena farà sussultare i fan della soap opera.

Beautiful, anticipazioni Usa: Sheila è viva

Negli ultimi episodi di Beautiful, Steffy e Finn si sono rincontrati a Monaco dopo tante peripezie.

Il bel dottorino è infatti riuscito a scappare dalla clinica dove Sheila lo teneva prigioniero con la complicità di Mike. Finn ovviamente si è precipitato dalla sua amata, che ha creduto in un primo momento di trovarsi davanti a un fantasma.

Un lieto fine per Steffy e Finn, che tanto hanno sofferto dopo le cattiverie e le angherie inferte da Sheila, scappata poi dalla prigione e convinta di aver ucciso Li, la madre adottiva di Finn. Peccato che la perfida Carter non sappia che la donna si è salvata e che a trovarla, in pessime condizioni, è stato Bill.

Beautiful nuove puntate americane: Sheila cambia identità

Ed è stato proprio grazie a Bill e Li se la polizia ha potuto mettersi sulle tracce di Sheila.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Sheila ne penserà un'altra delle sue per sfuggire alla polizia. Ebbene sì, metterà una maschera di silicone, degli occhiali neri e una parrucca rossa. Seducente più che mai, si presenterà a casa dell'ignaro Deacon.

Ma come fare credere alla polizia di essere morta? Semplice, facendo trovare un suo dito, così da ipotizzare che un animale feroce l'abbia sbranata.

Questo è quello che crederanno tutti, almeno fino agli episodi che preso andranno in onda sulla Cbs.

Sheila rivela sua vera identità nei prossimi episodi di Beautiful

Deacon rimarrà affascinato da questa donna misteriosa e finirà per fare l'amore con lei, attirato dalle sue dolci parole. Ma ecco che la ''signora in rosso'' improvvisamente si toglierà la maschera in silicone e la parrucca, davanti a uno sbalordito Deacon, come mostra il video ufficiale Beautiful della Cbs.

Deacon resterà senza parole: ''Sono tornata'', dirà Sheila. A quel punto, lo sguardo di Deacon si sposterà sulle gambe della donna, fino ad arrivare al piede, nel quale noterà che manca un dito: è la prova che la polizia crede determinante per accertare la morte di Sheila.