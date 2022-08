In Beautiful le puntate in onda da ferragosto e sono al 21 agosto 2022, saranno ricche di colpi scena. Thomas infatti, vedrà un video inviatogli da Vinny poco prima di morire e dal quale emergerà che il ragazzo si è suicidato. In sostanza, Vinny avrebbe voluto incastrare Liam per dare modo a Thomas di avere campo libero con Hope. A questo punto, Thomas vorrà consegnare il filmato alla polizia per far scagionare Liam e Bill, ma qualcuno gli metterà i bastoni tra le ruote.

Beautiful trame al 21 agosto: emerge la verità sulla morte di Vinny

In Beautiful le trame si faranno sempre più avvincenti.

Oltre alla questione legata alla tresca tra Quinn e Carter, i telespettatori di Canale 5, scopriranno la verità sulla morte di Vinny. Proprio così, perché il giovane amico di Thomas avrà architettato tutto solo per incastrare Liam e dar così a Thomas l'opportunità di stare con Hope. Quello di Vinny è stato un ultimo gesto di "amicizia" verso Forrester Jr.

Prima di scoprire in che modo verrà alla luce la verità, il pubblico vedrà come Thomas riuscirà effettivamente a riavvicinarsi a Hope, ma lo avrà fatto dietro espressa richiesta di Liam.

Thomas scopre che Vinny si è gettato volontariamente sotto l'auto di Liam

Nel corso degli episodi in onda dal 15 al 21 agosto, Brooke sarà molto preoccupata proprio per la vicinanza di Thomas a Hope.

Avrà infatti timore che il ragazzo sia ancora ossessionato dalla figlia. Ridge non la penserà così e lo stesso Thomas cercherà di dimostrare che è cambiato. Lo vorrà dimostrare non solo a Brooke ma anche a Hope. Nel frattempo, proprio Thomas, riuscirà a riparare il suo telefono. Riaccendendolo, vedrà alcuni messaggi lasciati proprio da Vinny poco prima di morire.

Un video in particolare, lascerà senza parole Thomas. Vinny infatti, in questo filmato, gli dirà di volerlo aiutare a riconquistare Hope e di volerli fare definitivamente. A questo punto, Thomas scoprirà con orrore che l'amico si sarà gettato volontariamente sotto l'auto di Liam e lo avrà fatto per farlo accusare di omicidio.

Vinny si è siucidato: Thomas vuole portare il video alla polizia

In buona sostanza, nelle prossime puntate di Beautiful, Thomas scoprirà che Vinny si è siucidato. Pertanto Liam e Bill non avranno ragione di restare in carcere, visto che non si è trattato di omicidio. A, questo punto, Thomas vorrà andare alla polizia per informare il tenente Baker di quanto appena scoperto. Prima di farlo, parlerà con Justin e da questo momento, inizierà una nuova storyline del tutto inaspettata. Dando uno sguardo alle trame successive infatti, quello che è sempre stato l'amico fidato di Bill Spencer, nonché il suo avvocato, non avrà nessuna intenzione di far scagionare gli Spencer.