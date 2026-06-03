Brutte notizie per i fan di Forbidden Fruit. Mediaset ha deciso di modificare la programmazione di Canale 5, cancellando la soap turca dalla fascia serale del giovedì. A partire dal 4 giugno, infatti, la serie lascerà spazio a una nuova produzione internazionale intitolata Montmartre, destinata ad occupare il prime time della rete ammiraglia.

La decisione rappresenta uno dei principali cambiamenti del palinsesto estivo di Canale 5, che punta a rinnovare l'offerta televisiva con nuove fiction e serie straniere capaci di conquistare il pubblico durante i mesi più caldi dell'anno.

Forbidden Fruit dice addio alla fascia serale

Dopo aver ottenuto ottimi risultati nel daytime e aver conquistato uno spazio anche in prima serata, Forbidden Fruit interromperà il suo appuntamento serale. L'ultima puntata in prime time è andata in onda il 28 maggio, mentre dal 4 giugno la soap non sarà più trasmessa nella serata del giovedì.

Gli appassionati della dizi turca potranno comunque continuare a seguire le vicende di Yildiz, Ender, Halit e degli altri protagonisti nel tradizionale appuntamento pomeridiano di Canale 5, che proseguirà regolarmente durante tutta l'estate.

Dal 4 giugno debutta Montmartre: la trama della nuova serie

Al posto di Forbidden Fruit arriverà Montmartre, una miniserie franco-belga composta da otto episodi e interpretata da Alice Dufour e Victor Meutelet.

La fiction è ambientata nella suggestiva Montmartre della Belle Époque e racconta una storia ricca di misteri, passioni e intrighi. Sullo sfondo della Parigi di fine Ottocento si intrecciano le vicende di giovani protagonisti che cercano di affermarsi in una società in rapida trasformazione, tra amori impossibili, segreti di famiglia e lotte per il successo.

Acclamata dalla critica internazionale, la serie promette di offrire al pubblico un mix di dramma storico, romanticismo e suspense, elementi che potrebbero renderla una delle sorprese dell'estate televisiva.

Canale 5 punta sulle nuove serie turche

La rivoluzione del palinsesto non riguarda soltanto il prime time. Canale 5 ha infatti deciso di rafforzare ulteriormente la presenza delle produzioni turche nel pomeriggio, un genere che continua a registrare ascolti molto elevati.

Tra le novità più importanti spicca Racconto di una notte, la serie che vede protagonisti Burak Deniz e Burcu Yazgı Coşkun. La trama segue la tormentata storia d'amore tra Mahir e Canfeza, due giovani costretti a combattere contro ostacoli familiari, rivalità e segreti che minacciano continuamente il loro rapporto. Tra colpi di scena, vendette e sentimenti contrastanti, la serie si è già ritagliata uno spazio importante tra gli appassionati delle soap turche.

Accanto a Racconto di una notte troveranno spazio anche altre produzioni internazionali come Far Away, confermando la strategia di Mediaset di puntare su fiction romantiche e soap ricche di emozioni per il pubblico pomeridiano.

Come cambia il pomeriggio di Canale 5

Con la nuova programmazione estiva, il pomeriggio della rete sarà caratterizzato da una lunga maratona di soap e serie internazionali:

Beautiful

Forbidden Fruit

Far Away

Racconto di una notte

Una proposta che punta a mantenere alta l'attenzione degli spettatori e a consolidare il successo delle produzioni turche che negli ultimi anni hanno dominato gli ascolti della fascia pomeridiana.