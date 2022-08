Gemma torna al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 7. Nel corso delle nuove puntate della soap opera, in onda dal 12 settembre in poi in prima visione assoluta Rai, ci sarà spazio anche per il racconto delle novità legate al suo personaggio.

Nella passata stagione, infatti, Gemma è stata l'artefice delle "disgrazie" di casa Colombo, al punto da costringere Gloria ad autodenunciarsi e finire dietro le sbarre.

E, in merito a quello che succederà nel corso delle nuove puntate di settembre, l'attrice Gaia Bavaro ha raccontato che ci saranno un bel po' di sorprese.

Gemma torna al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le riprese de Il Paradiso delle Signore 7 proseguono senza sosta anche in pieno agosto. Gli attori protagonisti della seguitissima soap opera del pomeriggio stanno girando quelle che saranno le nuove puntate previste da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio.

I colpi di scena non mancheranno e, tra le protagoniste della soap opera, continuerà ad esserci la bravissima Gaia Bavaro, che torneremo a vedere nei panni di Gemma.

La sua presenza non passerà inosservata, dato che Gemma è stata l'artefice dell'arresto di Gloria, mamma di Stefania.

Dopo aver ricattato la donna, l'ha costretta ad autodenunciarsi per aver aiutato una donna ad abortire e, di conseguenza, Gloria si è ritrovata dietro le sbarre.

'Il mio personaggio si evolverà', svela l'attrice di Gemma de Il Paradiso 7

Cosa succederà a Gemma in questa settima stagione? Quali saranno le novità legate al suo personaggio? A svelare un po' di retroscena sulle nuove puntate, ci ha pensato l'attrice Gaia Bavaro, che pur non sbilanciandosi più di tanto, ha ammesso che il suo personaggio andrà incontro ad una crescita importante.

"Sicuramente Gemma avrà una crescita. Il personaggio si evolverà in una direzione ben precisa e non vedo l'ora di farsi vedere quello che abbiamo creato", ha raccontato l'attrice di Gemma in questa nuova intervista rilasciata ai margini della presentazione stampa della nuova stagione de Il Paradiso delle signore 7.

"Ci saranno davvero tante tante sorprese e il mio personaggio avrà un exploit", ha aggiunto ancora l'attrice Gaia Bavaro.

Gemma va in convento: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Insomma, i colpi di scena saranno sempre dietro l'angolo in queste nuove puntate della settima stagione e, al momento, è certo che Gemma passerà un periodo di tempo in convento.

Dopo aver causato non pochi problemi in casa Colombo, sua mamma Veronica deciderà di darle una lezione e punirla come si deve.

Per questo motivo, quindi, Gemma passerà buona parte della sua estate in un convento, dove si spera possa redimersi per le cattive azioni fatte in passato.