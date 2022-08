Arrivano le nuove anticipazioni di Terra Amara per le puntate che andranno in onda dal 15 al 19 agosto e si preannuncia una settimana davvero ricca di colpi di scena. Zuleyha si renderà conto che Yilmaz è vivo, ma i due innamorati saranno nuovamente divisi da Demir che impedirà loro di incontrarsi. I due uomini avranno un aspro confronto e ad avere la peggio sarà Hunkar, arrivata inaspettatamente all'appuntamento. La donna sarà ferita inavvertitamente da un colpo di pistola da Yilmaz e subirà un delicato intervento. Fekeli le starà vicino e le ricorderà il forte sentimento che li legava.

Zuleyha scoprirà che Yilmaz è ancora vivo: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni di Terra Amara dal 15 al 19 agosto rivelano che Yilmaz parteciperà alla festa di Adana e qui sarà presente anche Zuleyha con la sua nuova famiglia. La donna scoprirà in questo modo che l'uomo che ama è ancora vivo e vorrà parlargli a tutti i costi, ma Demir glielo impedirà. Zuleyha sarà portata via dalla festa da suo marito, ma arriverà persino a lanciarsi dall'auto in corsa pur di raggiungere il suo amato. La caduta provocherà uno svenimento a Zuleyha che sarà soccorsa da Demir che le resterà accanto e le chiederà perdono per il suo comportamento accecato dalla gelosia e dall'amore che prova per lei.

Gaffur intercetterà la lettera di Zuleyha per Yilmaz: anticipazioni dal 15 al 19 agosto

Durante le puntate dal 15 al 19 agosto, a Terra Amara la tensione sarà alle stelle dopo la scoperta che Yilmaz è ancora vivo. Vedere la donna che ama per pochi istanti non servirà ad Akkaya che continuerà ad essere convinto che lei abbia voltato definitivamente pagina, ma ad incoraggiarlo sarà Fekeli che gli farà capire che dovrà combattere per ricostruire il loro rapporto.

Nel frattempo, a casa Yaman, Zuleyha penserà di dire tutta la verità a Demir, ma Hunkar la dissuaderà spiegandole che suo figlio diventerebbe incontrollabile e a farne le spese potrebbe essere anche il bambino. Gullten, invece, riceverà una lettera da parte della sua amica per Yilmaz, ma non riuscirà a consegnarla all'uomo perché Gaffur riuscirà ad intercettarla.

Demir affronterà il suo nemico ancora una volta

Le anticipazioni di Terra Amara per la settimana dal 15 al 19 agosto rivelano che Yimaz incontrerà Gulten e le chiederà di metterlo in contatto con Zuleyha, spezzando il cuore della ragazza che sperava in qualche modo di essere ricambiata nei sentimenti. Demir, invece, rinchiuderà sua moglie in camera e si recherà all'appuntamento con Yilmaz al posto di Zuleyha e affronterà duramente il suo nemico. La discussione si farà sempre più accesa e proprio quando Yilmaz starà andando via arriverà Hunkar che lo spaventerà e gli farà partire un colpo di pistola che la ferirà. La donna sarà soccorsa immediatamente e a starle accanto ci sarà Fekeli che le ricorderà il forte sentimento che li legava.