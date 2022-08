Yilmaz Akkaya rischierà di morire negli episodi Terra Amara in onda su Canale 5 dal 5 al 9 settembre. L'uomo, come si evince dalle anticipazioni, avrà un incidente e finirà in coma, ma poi si riprenderà, tornerà ad Adana e si candiderà a Presidente della Camera di Commercio di Cukurova. Nel frattempo Gulten tornerà alla villa, mentre Hunkar dirà a Sermin che Veli è solo un truffatore. Intanto Zuleyha si sacrificherà per evitare che Demir e Yilmaz si uccidano a vicenda.

Terra Amara, trame 5-9 settembre: Gulten torna alla villa

Fekeli conquisterà tutti nel quartiere distribuendo loro cibo e promettendo di assumerli all'azienda di Yilmaz.

Nel frattempo Saniye, nel tentativo di coprire Gaffur e Gulten, finirà per avere un incidente con la signora e piangerà per aver perso il figlio che aspettava. Intanto Sermin andrà da sua zia, ma poi andrà via indispettita. Poco dopo Hunkar scoprirà che Gulten si è rifugiata a casa di Yilmaz e, come rivelano le anticipazioni Terra Amara inerenti le puntate in onda dal 5 al 9 settembre, minaccerà di mandare via Gaffur e Saniye se la ragazza non dovesse tornare immediatamente alla villa. A quel punto la giovane tornerà e spiegherà alla signora che volevano obbligarla a sposarsi, così Yaman le prometterà che ciò non accadrà e concederà a Saniye e Gaffur di restare solo perché convinta che la donna sia in dolce attesa.

Intanto Sabahattin farà sviluppare la foto di sua moglie con Veli e poi le ribadirà che vuole divorziare da lei. Più tardi Gulten andrà a fare delle compere per conto di Zuleyha e verrà in possesso di un pacchetto per Sermin, e il commesso del negozio la metterà al corrente del fatto che la donna ha dei debiti con loro. Hunkar.

non appena verrà a sapere tutto, aprirà il pacchetto e trovandovi dei gemelli con le iniziali V.E. capirà subito che si tratta di Veli. Quest'ultimo, intanto, riuscirà a convincere Fusun a dargli altro denaro e a diventare sua socia.

Terra Amara, spoiler 5-9 settembre: Yilmaz in coma

Hunkar, dopo aver capito che i gemelli sono per Veli, andrà da Sermin per avere spiegazioni sulla vicenda, ma la donna negherà tutto.

A quel punto Yaman rivelerà alla nipote che l'uomo di cui si è fidata è solo uno sporco truffatore e la sconvolgerà completamente. Nel frattempo Zuleyha si recherà al villaggio per poter regalare degli abiti a Nazire, ma una volta giunta la troverà al torrente in preda a una crisi epilettica. Yilmaz, messo al corrente di quanto accaduto alla donna, la accompagnerà in ospedale insieme a Zuleyha. Una volta che il pericolo sarà passato, Akkaya deciderà di riaccompagnare la sua ex fidanzata a casa, ma verranno fermati da Demir che vorrà ucciderlo. La ragazza allora, per evitare che si uccidano a vicenda, si metterà tra loro e dichiarerà al marito il suo amore, per poi chiedergli di non mettersi in pericolo per il bene suo e del loro bambino.

Intanto Hunkar sarà molto preoccupata per il ritorno di Fekeli, in quanto temerà che possa esserci una nuova faida tra la sua famiglia e l'uomo che un tempo amava. Poco dopo Demir dirà alla madre di aver promesso alla moglie di non spargere altro sangue, ma che per lui Fekeli e Yilmaz saranno sempre rivali. Intanto quest'ultimo verrà ritrovato in pessime condizioni per via di un incidente e verrà portato subito in ospedale, dove riceverà le giuste cure, ma finirà in coma. Gaffur, appena verrà a sapere cosa è successo, si recherà al nosocomio per tentare di ucciderlo.

Hunkar minaccia Sermin

Gaffur verrà scoperto da Fekeli, il quale cercherà di fargli ammettere le sue cattive intenzioni nei confronti del figlioccio, e sarù convinto che dietro ci sia lo zampino di Demir.

Intanto Zuleyha, grazie all'aiuto di Sabahattin, somministrerà un sonnifero a Hunkar. Così avrà l'opportunità di far visita Yilmaz, il quale si risveglierà dal coma alla presenza di Fekeli. che si commuoverà molto. Akkaya, una volta che si sarà ripreso e verrà dimesso dall'ospedale, tornerà ad Adana e si candiderà a Presidente della Camera di Commercio di Cukurova.

Intanto Zuleyha, che sarà combattuta tra la paura di Demir e l'amore per Yilmaz, deciderà di rimanere fedele al marito (questo per timore che il consorte possa fare del male al figlio), ma Hunkar penserà che lo tradirà. Poco dopo Sermin smaschererà Veli, il quale minaccerà di rivelare qual è il vero rapporto tra Yilmaz e Zuleyha. La donna, poi, ricatterà a sua volta Hunkar, ma quest'ultima le farà presente di avere delle sue foto compromettenti in compagnia di Veli e che potrebbe divulgarle da un momento all'altro. Infine Demir e Cengaver saranno felici per l'acquisto di un nuovo terreno mentre Fekeli chiederà perdono a Hunkar per essersi introdotto in casa sua furtivamente.