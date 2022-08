In Terra Amara, nel corso delle prossime puntate, si farà sempre più centrale il ruolo di Fekeli. Il vecchio boss arriverà a far pubblicare sul giornale il suo stesso necrologio. Inscenerà quindi la sua morte per depistare Demir, il quale sarà venuto a sapere che l'uomo avrà fatto ritorno a Kukurova dopo essere stato accusato vent'anni prima della morte del padre Adnan. Tutto sarà emerso nel momento in cui Demir avrà indagato sulle ragioni che avranno portato Yilmaz ad arricchirsi in così poco tempo.

Demir vuole scoprire chi ha aiutato Yilmaz a diventare ricco: spoiler Terra amara

Alì Rahmet Fekeli è uno dei nuovi personaggi entrato a far parte delle vicende di Terra amara. Nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5, lo si è visto salvare la vita a Yilmaz in più di un'occasione. Il vecchio boss prenderà quindi il giovane Akkaya sotto la sua ala protrettrice, trattando Yilmaz come un vero e proprio figlio. L'immensa ricchezza di Fekeli verrà messa a disposizione proprio del suo figlioccio, al quale regalerà persino una fabbrica tessile. Yilmaz diventerà a tutti gli effetti un ricco imprenditore e questo verrà ben presto scoperto da Demir. Yaman vorrà vederci chiaro e avrà la sensazione che il suo rivale abbia qualcuno alle spalle che lo stia aiutando.

Pertanto chiederà al suo Cengaver di procurargli un registro degli uomini più potenti della zona.

Demir scopre che Fekeli è tornato a Kukurova e ne rimane turbato

Dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che è già stato trasmesso in Turchia, si viene a sapere che Demir, quando leggerà il nome di Fekeli sul registro cambierà espressione.

Si scoprirà dunque che il vecchio boss avrà passato vent'anni in carcere con l'accusa di aver assassinato il padre di Demir, il signor Adnan. Ecco svelato ciò che lega il nuovo personaggio alla famiglia Yaman. Demir ovviamente, andrà su tutte le furie sapendo che l'uomo ritenuto responsabile della morte di suo padre sia tornato in libertà.

L'amico Cengaver faticherà a riportarlo alla calma, ma sembrerà riuscirci, anche se Demir rimarrà particolarmente turbato dalla notizia.

Fekeli inganna Demir e gli fa credere di essere morto

Bisognerà poi prestare attenzione ad una nuova mossa del padrino di Yilmaz. Fekeli infatti, proprio lo stesso giorno in cui Demir verrà a sapere di lui, farà pubblicare sul giornale il suo stesso necrologio. Insomma, Demir, leggendo il giornale, crederà che Fekeli sia passato a miglior vita. Questo lo rasserenerà un po', ma comunque vorrà ancora scoprire chi avrà aiutato Yilmaz a diventare ricco. Insomma, la vicenda si farà sempre più intricata, anche perché Fekeli avrà inscenato la sua morte solo per evitare, almeno per ora, eventuali rappresaglie da parte di Demir.

Sembrerà però che ci sia dell'altro che lega il boss alla famiglia Yaman. Non sfuggirà ai telespettatori di Terra amara, il fatto che la signora Hunkar, leggendo il necrologio sul giornale, resti particolarmente turbata dalla notizia.