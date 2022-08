Le anticipazioni della soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 5 al 9 settembre, Hope e Thomas cercheranno di convincere il tenente Bradley Baker (Dan Martin) dell'innocenza di Liam e del fatto che il giovane non abbia contribuito in alcun modo alla morte di Vinny. Nel frattempo Brooke, Ridge ed Eric saranno ancora molto turbati, per il tradimento di Carter. Liam e Bill, invece, usciranno di prigione, grazie al video ritrovato da Thomas all'interno del suo cellulare. In seguito Eric deciderà di divorziare da Quinn, una volta per tutte, e proporrà a Carter di essere il suo avvocato.

Beautiful: Bill e Liam escono di prigione

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse dal 5 al 9 settembre, Thomas e Hope parleranno con Baker, ma per loro non sarà affatto facile convincere il tenente dell'innocenza di Liam. Nel frattempo Bill e suo figlio saranno scagionati e usciranno di prigione, grazie al video ritrovato sul cellulare di Thomas. Eric, intanto, chiederà a Carter di occuparsi del suo divorzio da Quinn: quando Brooke scoprirà le intenzioni del suocero, non potrà fare altro che esserne felice e non nasconderà alla Fuller la sua soddisfazione, nel vederla andar via di casa. Paris, invece, sarà alquanto preoccupata per la sua relazione con Zende, ora che sua sorella Zoe si è lasciata con Carter, così farà delle domande al suo fidanzato.

Justin turbato per la scarcerazione di Bill

Paris temerà che Zende, possa lasciarla per sua sorella Zoe, ora che la giovane è single: sarà così che la donna deciderà di affrontare direttamente il suo fidanzato e gli chiederà se i suoi dubbi possano essere fondati. Dopo il confronto, Zende farà di tutto pur di tranquillizzare la sua amata e le dirà di essere veramente felice al suo fianco.

Nel frattempo Katie, Bill e Ridge scopriranno ogni cosa, riguardo il rapimento di Thomas e appureranno che Justin ha sequestrato il giovane, con l'obiettivo di nascondere la verità sull'incidente di Vinny. In seguito Justin sarà molto turbato per la scarcerazione di Bill, poiché sperava che l'uomo fosse condannato, così da potersi impadronire della "Spencer Publications".

Justin chiede scusa a Bill

Justin si pentirà del comportamento avuto nei confronti di Bill, così si recherà da lui per chiedergli scusa, ma lo Spencer non avrà intenzione di perdonare l'uomo e lo caccerà dall'ufficio. Nel contempo Brooke, Ridge, Steffy e Thomas si confronteranno riguardo la scarcerazione di Bill e Liam, poi parleranno di Justin e della morte di Vinny. Bill, intanto, sarà convinto di non voler perdonare Justin e si confiderà con Wyatt e Katie in merito alle ultime vicende. Più tardi Carter dirà a Quinn di essere l'avvocato di Eric, nella causa di divorzio del loro matrimonio. Justin, invece, parlerà con Thomas e Ridge e prometterà ai due uomini di rivelare tutti i segreti di Bill e della sua azienda, qualora decidessero di non denunciarlo. Infine, John Finnegan sarà sempre più innamorato di Steffy e chiederà alla donna di diventare sua moglie.