Nuovo appuntamento con le notizie su Terra Amara, la popolare soap opera che sta facendo sognare gli italiani grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Gli spoiler sugli episodi della terza stagione si soffermano sul futuro di Gulten Taskin. La domestica, infatti, sposerà Cetin per la gioia di Gaffur e Saniye. Fadik, invece, apparirà amareggiata visto che temerà di non riuscire a formare una famiglia dopo il rifiuto di Razid.

Terra Amara, anticipazioni: Gulten trova l'anima gemella

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti gli episodi della terza stagione ancora inedita per l'Italia annunciano che Gulten riuscirà a trovare l'anima gemella dopo aver superato tanti grattacapi.

Tutto avrà inizio nel momento in cui Zuleyha diventerà la signora della villa. Di conseguenza, la fanciulla deciderà di celebrare i matrimoni civili come faceva sua suocera Hunkar, morta per mano di Behice poco prima dello sposalizio con Fekeli. Tante coppie, a questo punto, raggiungeranno la fattoria per stabilire la data della cerimonia. Tra queste ci saranno Gulten e Cetin. Ovviamente, la moglie di Demir apparirà molto felice per la sua amica, che ha sofferto tanto prima di trovare l'amore della sua vita.

La domestica e Cetin diventano marito e moglie

Nei prossimi appuntamenti di Terra Amara, Gulten si preparerà ad indossare l'abito nuziale con la complicità delle sue damigelle. Qui, Saniye non starà nella pelle per sua cognata mentre Gaffur verserà qualche lacrima di commozione per lei.

Ed ecco, che la domestica e Cetin diventeranno marito e moglie in una sfarzosa cerimonia, che coinvolgerà tutti gli invitati. Saniye e il caposquadra piangeranno a dirotto vedendo la parente finalmente felice. A tal proposito, Taskin racconterà all'amata di aver vegliato su sua sorella dopo la morte dei suoi genitori.

Fadik teme di non riuscire a formare una famiglia

Nel frattempo, Fadik apparirà in un altro stato emotivo rispetto alla sposa, che sarà letteralmente raggiante. Razid, infatti, deciderà di darle buca poco prima dell'evento. Per questo motivo, la ragazza confiderà i suoi problemi di cuore a Saniye. In questo frangente, Fadik informerà la moglie di Gaffur di aver perso le speranza a trovare il compagno di vita.

Dall'altro canto, la signora Taskin cercherà di incoraggiarla visto che prima o poi il suo sogno di formare una famiglia si avvererà.

Infine Gulten e Cetin, appena diventati marito e moglie, partiranno per la loro luna di miele.

Insomma, ci attendono puntate ricche di emozioni per gli amanti della soap opera, in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 su Canale 5 e in streaming su "Mediaset Play Infinity".