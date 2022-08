Torna l'appuntamento con Terra Amara, la Serie TV di Canale 5. Gli spoiler della puntata che sarà trasmessa il 26 agosto raccontano che Gulten tenterà di togliersi la vita.

Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), invece, sarà costretta a spezzare il cuore di Yilmaz Akkaya per via di un piano organizzato da Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Terra Amara, trama 26 agosto: Yilmaz salva la vita di Gulten da un tentato suicidio

Le anticipazioni di Terra Amara, inerenti alla nuova puntata di venerdì 26 agosto, svelano che tutta l'attenzione sarà catalizzata su Gulten, finita al centro di uno scandalo per colpa di Sermin.

La domestica, infatti, penserà a un gesto inconsulto quando suo fratello Gaffur deciderà di darla in sposa a un uomo molto più grande di lei per aver disonorato la famiglia. A questo punto Taskin deciderà di recarsi alla stalla per tentare il suicidio con una corda. Fortunatamente Yilmaz (Uğur Güneş) interverrà prima che sia troppo tardi. Il protagonista, infatti, porterà in salvo l'amica, dandole poi ospitalità alla tenuta di Fekeli. Alla fine, Akkaya si recherà da Gaffur per avvisarlo che sua sorella da adesso è sotto la sua protezione.

Demir escogita un piano diabolico per incastrare il rivale

Nel nuovo appuntamento di Terra Amara, in programma il 26 agosto, il perfido Demir escogiterà un piano diabolico contro sua moglie.

L'uomo, infatti, le prometterà la restituzione di suo figlio (che le ha tolto quando ha tentato di fuggire dalla tenuta), se riuscirà a incastrare il suo rivale.

Nel dettaglio, Zuleyha dovrà dire a Yilmaz di non provare più niente per lei, chiedendogli di lasciarla in pace, in quanto si è sposata per amore e non per soldi. Inoltre, dovrà rivelargli che il suo diabolico fratellastro Veli avrebbe potuto venderla nuovamente, una volta tornata nella capitale turca.

Zuleyha spezza il cuore di Akkaya

I due sfortunati innamorati si incontreranno dopo circa un anno. Purtroppo il dialogo tra i due sarà carico di tensione. Zuleyha non avrà altra scelta che rispettare l'accordo stabilito con Demir, pertanto dovrà negare di essere stata obbligata a sposarlo. Intanto, Yilmaz le rinfaccerà di essersi fatta sedurre dall'ingente patrimonio dei Yaman e per questo aver mandato a monte il loro sogno d'amore.

Alla fine l'incontro lascerà entrambi con il cuore spezzato e Akkaya sarà all'oscuro che la sua amata è ricattata dal suo perfido antagonista.