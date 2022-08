Arrivano momenti drammatici nelle nuove puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5 in prima visione assoluta. Müjgan rimarrà molto male vedendo Yilmaz e Züleyha insieme con il piccolo Kerem Ali e finirà per perdere la testa. Nel frattempo, Demir è vittima un terribile incidente che lo vede finire sull'orlo di un precipizio, con la macchina traballante e in procinto di cadere nel vuoto: che cosa succederà? Di seguito, le anticipazioni.

Terra Amara, nuove puntate: Müjgan confessa a sua zia Behice che Adnan è il figlio di Yilmaz

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Müjgan terrà a debita distanza Yilmaz da suo figlio, in quanto ancora arrabbiata per la sua assenza nel momento in cui aveva più bisogno della sua presenza.

Ancora una volta, l'uomo che dovrebbe amarla era con la sua grande rivale Zuleyha. In ospedale, Yilmaz proverà ad avvicinarsi al bambino, ma sarà praticamente impossibile.

Dopo essere stata dimessa dall'ospedale, Müjgan dice al marito di essere intenzionata a tornare alla villa. Nel frattempo, la donna non smette di provare una forte gelosia nei confronti di Züleyha, rendendo sempre più difficile il rapporto con Yilmaz.

La situazione precipita quando Müjgan vede per puro caso Yilmaz e Züleyha insieme a casa sua, mentre si stanno occupando del piccolo. Furiosa, si scaglia contro Zuleyha, cacciandola di casa e accusandola di volerle rubare suo marito. Ancora sconvolta, qualche ora dopo, Müjgan conferma a sua zia Behice che Adnan è il figlio di Yilmaz .

Hunkar mette in guardia Demir

Insomma, tutta la famiglia Yaman sa la verità sul piccolo Adnan, tranne suo padre. Preoccupato dalle possibili conseguenze, Hünkar avverte immediatamente Demir del fatto che il suo segreto tenuto nascosto per così tanto tempo, potrebbe venire a galla.

Ci sarà poi uno scontro tra Yilmaz e Demir: Yilmaz farà tremare di rabbia Demir quando gli dirà di essere diventato il proprietario di tutti gli immobili che ha messo in vendita in quel di Istanbul.

Demir, preso dalla rabbia, salirà in macchina e partirà a gran velocità, andando incontro a un terribile incidente.

Demir in bilico tra la vita e la morte

A causa dell'altissima velocità, Demir non vede una curva e la sua macchina finisce sull'orlo di un precipizio. Un centimetro in più e la sua vita è finita. Per fortuna, quando tutto sembrava volgere in tragedia, ecco che passa un tir con degli operai che aiutano Demir a trascinare la sua auto lontano dal precipizio.

Ma i guai per Demir non sono finiti qui. Una volta tornato a casa sano e salvo, verrà a sapere che Mujgan si è recata alla magione per chiedere a Zuleyha di non avvicinarsi mai più alla sua famiglia e soprattutto a suo figlio.