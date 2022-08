Terra Amara continua ad appassionare i telespettatori italiani e secondo le anticipazioni provenienti dalle puntate trasmesse in Turchia, Zuleyha inizierà a rassegnarsi alla sua vita con Demir, rinunciando a Yilmaz. Presto, però, qualcos'altro turberà la vita della protagonista, perché suo marito avrà un grave incidente in montagna e lei sarà mlolto preoccupata per lui. Yilmaz, intanto, inizierà a frequentare la dottoressa Mujgan e proverà a voltare pagina.

Yilmaz volterà pagina con Mujgan: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia raccontano che nelle prossime puntate Yilmaz inizierà a frequentare Mujgan, la nuova dottoressa di Adana.

I due andranno a cena fuori e si racconteranno le loro vite, ma ad un certo punto al ristorante arriverà Zuleyha con suo marito e per la donna sarà inevitabile essere gelosa. L'imbarazzante incontro sarà motivo di discussione tra Demir e sua moglie: lui la accuserà di essere ancora gelosa di Yilmaz, ma lei invece gli dirà che lo odia. Zuleyha inizierà a rassegnarsi e a vivere la sua vita in famiglia, soprattutto adesso che Yilmaz ha voltato pagina con un'altra donna, ma presto ci saranno altri ostacoli da superare.

Demir partirà con la sua famiglia per un weekend: anticipazioni puntate Turchia

Dalle anticipazioni turche di Terra Amara, si evince che Demir, Zuleyha e il piccolo Adnan partiranno per un weekend in famiglia a casa di un amico.

Durante il tragitto, però, una foratura li costringerà a fermarsi nel bel mezzo della montagna. Demir proverà a rassicurare sua moglie, ma proprio mentre saranno fuori dalla macchina con il piccolo Adnan arriverà una frana all'improvviso. L'uomo farà appena in tempo a mettere in salvo il bambino, ma lui sarà seppellito completamente dal materiale roccioso.

Per Zuleyha ci saranno momenti molto difficili, ma nonostante tutto, la donna in preda al panico chiamerà subito i soccorsi. Demir verrà trasportato d'urgenza in ospedale ma in quel momento non ci sarà nessun chirurgo disponibile per lui.

Zuleyha si prenderà cura di Demir ma lui avrà dubbi

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che sarà proprio grazie all'intervento di Mujgan che arriverà un medico ad Adana per operare Demir.

Hunkar e Zuleyha saranno in pena per le condizioni di salute dell'uomo che subirà un delicato intervento e riuscirà lentamente a riprendersi. Zuleyha si prenderà cura di suo marito e gli darà da mangiare la cena che porterà l'infermiera. I gesti di Zuleyha faranno intenerire Demir che le chiederà se lo ama. Lei gli risponderà di sì, ma lui non le crederà "Questa è gratitudine, non è amore" le dirà, sapendo che l'atteggiamento amorevole di sua moglie dipende dal fatto che ha salvato suo figlio e sperando di riuscire a conquistare davvero il suo cuore un giorno.