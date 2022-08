Per gli appassionati di Uomini e donne è già iniziato il conto alla rovescia in vista della nuova stagione che prenderà il via il 19 settembre nella consueta fascia oraria pomeridiana (ore 14:45). Da giorni circolano rumors relativi ai papabili tronisti ed alle eventuali conferme nel parterre del trono over del people show di Canale 5. Le prime ufficialità dovrebbero arrivare alla vigilia delle prime registrazioni che sono previste per fine agosto.

Rispetto alle precedenti edizioni dello storico programma Mediaset dovrebbe esserci una sostanziale novità per quanto riguarda la scelta di uno dei candidati ad accomodarsi sulla poltrona rossa del dating condotto da Maria De Filippi.

Secondo quanto riferito dalla pagina Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, uno dei quattro tronisti sarà scelto da dame e cavalieri al termine di un ballottaggio.

Il possibile ballottaggio per la poltrona da tronista dovrebbe essere deciso dagli over

In buona sostanza sarà la redazione di Uomini e Donne ad indicare i due pretendenti al trono che saranno poi sottoposti al giudizio dei protagonisti del trono over. Un meccanismo che dovrebbe essere introdotto per dare maggiore verve al programma e per accendere nuovi confronti legati alla scelta dell'uomo o della donna che si accomoderanno sulla poltrona rossa nella nuova edizione del dating show di Canale 5.

Secondo indiscrezioni, tra i tronisti non dovrebbero esserci ex corteggiatori, con gli autori che avrebbero deciso di puntare su volti nuovi.

Nelle ultime settimane era circolato con insistenza il nome di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri che le ha preferito Valeria Cardone.

Non è da escludere che la 24enne torni nel parterre per corteggiare un cavaliere del trono over, con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza che non avrebbero nascosto il loro interesse nei confronti della casertana.

Gemma, Ida, e Pinuccia dovrebbero tornare nel parterre di Uomini e Donne

Se i nomi dei papabili tronisti restano avvolti nel mistero, sembrano esserci meno dubbi sui possibili confermati del trono over di Uomini e Donne in vista del via alle registrazioni. Sia Gemma Galgani che Ida Platano, spesso insieme in queste settimane d'estate, dovrebbero accomodarsi l'una al fianco dell'altra per sottoporsi ai pungenti giudizi di Tina Cipollari.

La vulcanica viterbese dovrebbe tornare a confrontarsi anche con Pinuccia Della Giovanna con la quale è stata protagonista di roventi discussioni nella passata edizione del people show condotto da Maria De Filippi. La dama dovrebbe ritrovare Alessandro Rausa con il quale è stata immortalata durante un concerto di Vasco Rossi.

Secondo la pagina Uominiedonneclassicoeover, viaggiano verso la conferma anche Biagio di Maro, Daniela Manganaro e Fabio Nova.