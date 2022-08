Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera americana Beautiful, incentrata sul tormentato e passionale triangolo amoroso fra Liam Spencer e Steffy Forrester e Hope Logan. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'8 al 14 agosto 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'arresto di Bill, sul mancato rilascio di Liam, sulle menzogne di Quinn e sulla proposta di matrimonio di Carter a Zoe.

Thomas piange la morte dell'amico

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Liam si costituirà alla polizia, confessando di aver travolto e ucciso Vinny. Subito dopo, anche Bill deciderà di costituirsi, recandosi a sua volta in commissariato dove racconterà a Baker tutta la verità affinché il figlio possa essere rilasciato al più presto. Dopo di che verrà convocato in commissariato anche l'avvocato Justin che non darà molte speranze né a Bill né a Liam. La confessione di Spencer senior, alla fine, non otterrà il risultato sperato, tanto che Liam non verrà rilasciato dalla polizia ma continuerà a rimanere in custodia delle forze dell'ordine. Nel frattempo, Thomas darà l'impressione di essere felice per la riappacificazione di Hope con suo marito, continuando però a piangere insieme a Ridge la morte del suo migliore amico Vinny.

Il giovane Forrester, infatti, giurerà al padre di non darsi pace fin quando il responsabile della morte dell'uomo non verrà consegnato alla giustizia. Dopo aver saputo del mancato rilascio di Liam, Hope si sentirà disperata e arrabbiata anche se cercherà in tutti i modi di sostenere il marito.

Flo sospetta della madre

Brooke informerà Ridge, Steffy e Thomas dell'arresto degli Spencer.

Tutti e tre reagiranno in malo modo di fronte alla notizia. Roso dal rimorso, Carter tenterà di giustificarsi con Eric anche se quest'ultimo è convinto che a letto con lui ci fosse Shauna e non Quinn. La Fulton si sentirà sempre di più sotto pressione soprattutto quando Flo verrà a sapere da Paris della sua relazione con Carter.

Non credendoci, la giovane chiederà conferma alla madre di fronte all'amica mettendola fortemente in imbarazzo. Nonostante ciò, Flo continuerà a nutrire dei dubbi sulla possibilità che la madre abbia avuto una relazione con Carter perché quest'ultima non le ha mai detto di aver frequentato l'avvocato. Paris verrà a sapere dei dubbi dell'amica e inizierà ad insospettirsi. Nel frattempo, Zoe dirà a Carter di essere molto felice di essere ritornati insieme anche se la giovane continuerà a temere che lui possa ancora provare qualcosa per Shauna. A quel punto, l'avvocato rassicurerà la fidanzata dicendole di non provare assolutamente nulla per la Fulton.

Paris scopre l'inganno di Quinn

Shauna andrà a trovare Quinn e le confiderà di detestare il fatto di dover mentire alla figlia.

Nonostante ciò, la Fuller convincerà l'amica a mantenere ancora il segreto per salvaguardare il suo matrimonio. Paris origlierà la conversazione fra le due amiche e si renderà conto che ad avere avuto una storia con Carter non è stata Shauna ma Quinn. Sconvolta all'idea che Quinn abbia mentito a tutti per non perdere Eric e l'amicizia con Zoe, Paris mediterà di raccontare la verità. Quinn rientrerà a casa, brindando insieme ad Eric al loro nuovo inizio, per poi trascorrere una romantica serata con lui. Nel frattempo, Carter e Zoe trascorreranno, a loro volta, una serata molto romantica durante la quale lui le chiederà nuovamente di sposarlo. Oltre a passare una notte con il marito, Quinn sarà molto felice di ricevere da lui anche un bellissimo regalo, certa di aver finalmente riconquistato il suo amore.

Sconvolta all'idea che Paris possa raccontare la verità a tutti, Shauna cercherà di contattare Quinn per poi tentare di convincere nuovamente la Buckingham a mantenere il segreto.

Carter avrà modo di incontrare Eric e si complimenterà con lui per aver recuperato il suo rapporto con la Fuller. Poco dopo, Shauna riuscirà a contattare Quinn e a raccontarle come stanno le cose proprio mentre Paris sarà sul punto di raccontare tutta la verità alla sorella. La giovane però non riuscirà nel suo intento perché la conversazione con Zoe verrà interrotta da una telefonata inattesa che costringerà la sorella ad uscire d'urgenza. Poco dopo, Quinn raggiungerà Paris e la pregherà di non raccontare nulla a Zoe. Wyatt e Flo si ritroveranno a parlare di Liam e Bill. Il giovane Spencer, infatti, non riesce a capire come sia stato possibile che a travolgere Vinny sia stata proprio l'auto di suo fratello Liam.