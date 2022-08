Su Canale 5 prosegue la messa in onda della soap opera turca Terra amara. Nelle future puntate in programmazione sul piccolo schermo italiano si assisterà all’uscita di scena di Veli Erdönmez (Mustafa Açılan), il malvagio fratellastro della protagonista Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) verrà ucciso su ordine di Hünkar Yaman (Vahide Perçin) dopo essersi intromesso nel matrimonio di Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) e Sabahattin (Turgay Aydın).

Trame turche, Terra amara: Sermin capisce di essere stata truffata da Veli, Hunkar su tutte le furie

Gli spoiler dei nuovi episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset, raccontano che Hunkar non la prenderà affatto bene quando verrà a conoscenza che sua nipote Sermin ha iniziato a frequentare Veli.

La darklady dello sceneggiato metterà in guardia la parente, dopo averla minacciata dicendole di essere disposta a mostrare a suo marito Sabahattin delle fotografie che la ritraggono con il fratellastro di Zuleyha: inoltre la signora Yaman dirà alla nipote di fare attenzione a Veli poiché è un truffatore.

A questo punto Sermin aprirà gli occhi e si renderà conto di aver commesso un grosso errore a far avere una cospicua somma di denaro a Veli, mentre Hunkar sarà ancora più furiosa quando sua nuora le dirà che il suo fratellastro si è impossessato di una collana che le aveva regalato Demir (Murat Ünalmış).

La morte di Veli, Zuleyha chiede delle spiegazioni a Sermin

Hunkar non perderà tempo per far sequestrare dai suoi uomini Veli, che verrà torturato al fine di rivelare a chi ha venduto il collier che apparteneva a sua sorella: la madre di Demir (anche se metterà le mani sul prezioso gioiello) sarà crudele e farà rapire Veli nuovamente dai suoi scagnozzi.

Dopo qualche giorno quest’ultimo verrà ritrovato senza vita e la prima persona ad apprendere la notizia sarà Yilmaz: quest’ultimo dopo aver riunito i tasselli del puzzle capirà che a commissionare l’omicidio del perfido uomo è stata Hunkar.

Zuleyha non verserà alcuna lacrima per la morte del fratellastro, poi chiederà delle spiegazioni a Sermin quando la vedrà affranta per il terribile accaduto: quest’ultima (dopo aver rivelato a Altun di aver incontrato in segreto Veli, facendogli avere in prestito dei soldi) le dirà che lui aveva confessato che Yilmaz e lei in realtà erano amanti.

Per concludere, la cugina di Demir assicurerà a Zuleyha che non aprirà bocca sulla sua passata relazione con Akkaya, poiché qualora lo facesse Hunkar non ci penserebbe due volte a far avere ai giornali delle sue foto compromettenti.