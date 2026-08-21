Dopo anni di attacchi e critiche gratuite Helena Prestes ha deciso di difendere sé stessa e i suoi profili social in maniera pragmatica ed efficace. Come ha comunicato la stessa modella tramite una storia Instagram, d'ora in poi non tutti potranno commentare le foto e video che pubblicherà, soprattutto quelli che lei ha definito "cervellini poco evoluti".

Lo sfogo di Helena sul web

Da alcuni giorni Helena è in Brasile con Javier, una vacanza che entrambi stanno documentando sui social con foto, video e dirette.

Stufa degli insulti e delle critiche che riceve quasi quotidianamente dagli haters, però, la 36enne ha preso un'importante decisione che ha comunicato a chi la segue su Instagram poche ore fa.

"Con questa faccia snob volevo avvisarvi che da oggi limito i commenti sotto i miei post e anche nelle stories per un migliore funzionamento di questa piattaforma che dovrebbe servire per condividere cose carine e non per i cervellini poco evoluti. Very good", ha scritto Prestes accanto ad un suo recente scatto.

La reazione dei fan

Questa drastica decisione di Helena è stata accolta con gioia dai suoi sostenitori, in particolare da chi non sopporta più i commenti degli haters sotto tutte le foto che lei pubblica su Instagram.

"Ottima scelta", "Sono super d'accordo", "La sua pace vale più dei vostri giudizi tossici", "Sempre perfetta", "Brava Hele", "Non se ne può più di questa gente malata, hai fatto benissimo", "Doveva farlo molto tempo fa", "Giusto", "La insultano da due anni, è il minimo", "Ciao ciao haters", si legge su X in queste ore.

La proposta di Javier

L'altra sera anche Javier ha sorpreso i fan con una comunicazione: il pallavolista ha indetto un sondaggio su Instagram per capire se chi lo segue vorrebbe un canale con contenuti esclusivi, proprio come quello che ha Helena da più di un anno.

Dopo 24 ore Martinez chiuderà le votazioni online e deciderà se seguire le orme della fidanzata ma, stando ai risultati parziali, la sua proposta dovrebbe concretizzarsi a breve.

Ovviamente per vedere le foto e i video che il 31enne posterà su quest'eventuale nuovo canale ci si dovrà abbonare, quindi per avervi accesso ogni mese si dovrà versare una somma di denaro prestabilita.