Mancano meno di 48 ore alla messa in onda della prima puntata di Amici 22. Visto che lo speciale in questione è stato registrato mercoledì scorso, sono già disponibili alcune anticipazioni sulla puntata, a partire dai nomi dei ragazzi che hanno ottenuto un banco. Mattia Zenzola è rientrato nella scuola grazie a Todaro, mentre Megan è in prova per un mese. A consegnare le maglie da titolari sono stati alcuni ospiti vip come Can Yaman e Beppe Vessicchio.

Gli spoiler sull'esordio di Amici 22

Domenica 18 settembre debutterà la ventiduesima edizione di Amici: alle ore 14 è previsto l'inizio della puntata che è stata registrata mercoledì 14, quella interamente dedicata alla formazione della nuova classe.

In studio sono accadute molte cose, a partire dal ritorno di un solo protagonista della passata stagione: Maria De Filippi, infatti, ha invitato soltanto Luigi Strangis all'appuntamento d'esordio del talent show.

Il calabrese ha consegnato la coppa (che poi verrà alzata dal trionfatore di quest'anno tra un bel po' di mesi) e ha anche fatto promozione al suo nuovo inedito "Stai bene su tutto".

La conduttrice ha anche ufficializzato la commissione interna 2022/2023 del suo format: Cuccarini, Zerbi e Arisa per il canto, Todaro, Celentano e Emanuel Lo per il ballo.

Chi partecipa ad Amici 22

Alla puntata d'esordio della nuova edizione di Amici hanno partecipato molti aspiranti allievi, ma soltanto un numero limitato di loro è riuscito a ottenere un banco.

Le maglie da titolari sono state consegnate da ospiti speciali: Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Beppe Vessicchio, Pio e Amedeo, Roberto Saviano e Salvatore Esposito hanno ufficializzato con un gesto l'ingresso nella scuola di 19 talenti.

I professori hanno scelto i ragazzi da arruolare nei loro team: Alessandra Celentano, ad esempio, ha voluto con sé Ramon, Gianmarco e Rita.

La riconfermata Lorella Cuccarini, invece, si è aggiudicata il rapper NDG che nel proprio palmarès vanta già un disco d'oro e tantissimi follower sui social network.

Facendo un rapito conteggio, la classe 2022/2023 del talent Mediaset è composta da dieci cantanti e nove ballerini, una suddivisione quasi equa tra le uniche due categorie in gara.

Le scelte del prof Todaro ad Amici

L'insegnante che ha attirato di più l'attenzione durante la prima registrazione stagionale di Amici è stato Raimondo Todaro.

Nel corso delle riprese, infatti, ha scelto alcuni ragazzi per la propria squadra, ma il pubblico presente ha sempre avuto la sensazione che aspettasse un grande ritorno.

Prima del momento forse più atteso dai fan, il docente di danze latinoamericane ha deciso di dare una possibilità a una ballerina. Megan Ria, infatti, ha ottenuto un banco ma in prova: la giovane avrà al massimo un mese di tempo per dimostrare di meritarsi il posto. Se il prof non dovesse essere soddisfatto del rendimento della propria allieva, potrebbe mandarla a casa anche prima dello scadere "dell'aut-aut".

Quasi a fine puntata Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Mattia Zenzola. Il pugliese ha partecipato alla scorsa edizione, ma si è dovuto ritirare poco prima del serale per un grave infortunio.

Todaro, nel rispetto della promessa che gli ha fatto mesi fa, ha ridato al suo "pupillo" la maglia da titolare e un banco nella nuova classe del programma di Canale 5.

L'alunno può già contare su un numeroso gruppo di sostenitori (i suoi e quelli dei ragazzi coi quali ha condiviso l'esperienza un anno fa) e sulla fiducia del maestro Raimondo.