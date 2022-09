L'avventura dei concorrenti del Grande Fratello Vip continua e, in una settimana, all'interno della casa più spiata d'Italia sono successe tantissime cose. Molti litigi sono nati e la puntata di lunedì 26 settembre non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco e alimentare le discussioni in casa. Tuttavia, Elenoire Ferruzzi pare non aver preso bene alcuni filmati che Alfonso Signorini ha mandato ieri in onda e ha tuonato contro la produzione del programma, accusandoli di architettare il tutto per creare litigi.

Elenoire contro la produzione

Durante la puntata di lunedì 26 settembre, sono apparsi alcuni video dove Elenoire parlava male di Ginevra.

Durante la pubblicità, la sorella di Elettra Lamborghini ha cercato il confronto con la donna, la quale ha cercato di attribuire la colpa alla produzione del programma, dicendo che secondo lei hanno montato una cosa assurda e che, nei filmati che la ritraevano a parlare male di Ginevra, in realtà era sarcastica. Ferruzzi ha rincarato la dose dicendo: “Comunque montano delle robe allucinanti. Non capisco perchè montano sti circhi. Se fossi stata gelosa perché parli con gli uomini della casa, allora te l’avrei detto. Io dicevo il tutto solamente per ridere”. A questo punto Elenoire ha poi aggiunto che se fosse stato tutto vero, allora non avrebbe motivo di continuare a parlare con Ginevra e mantenere un bel rapporto di amicizia e che, spesso e volentieri, tutto quello che lei dice è solamente per ridere.

La vippona ha poi nuovamente tuonato contro la produzione dicendo: “Loro montano le cose per farci litigare, fanno passare cose non vere che io dico solo per scherzare. Questa cosa uscita non corrisponde alla verità, si scherzava e non c’era assolutamente cattiveria”. Tuttavia i vipponi sono h24 sotto l'occhio attento e vigile del Grande Fratello Vip e, secondo alcuni utenti social, in realtà Elenoire e Sara, sparlavano veramente di Ginevra.

Ascolti TV terza puntata del GFVip

Lunedì 26 settembre 2022 è tornato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Nella puntata di ieri non sono mancati i colpi di scena, come il confronto tra Luca, Elenoire e Soraia oppure il faccia a faccia tra Giucas e Attilio e tanto altro.

La puntata ha tenuto incollati davanti al video 2.446.000 telespettatori, ottenendo uno share del 17.84%. A trionfare la sfida degli ascolti è stata la partita dell'Italia in onda su Rai 1, che ha visto coinvolti 6.949.000 telespettatori. La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda giovedì' 29 settembre.