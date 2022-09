Le anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani, dal titolo originale Dos Vidas, sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 5 al 9 settembre su Canale 5, Carmen Villanueva (Amparo Piñero) sarà alquanto disperata, poiché si renderà conto di non essere innamorata del suo fidanzato Victor, ma di un altro uomo e lo confesserà a Enoa. Nel frattempo, Julia avrà la conferma di essere incinta, ma deciderà di non parlarne con nessuno, nemmeno con sua madre.

Un altro domani, puntate dal 5 al 9 settembre: Carmen confessa ad Enoa di non essere innamorata di Victor

Nelle puntate di Un altro domani, trasmesse dal 5 al 9 settembre, Carmen confesserà a Enoa di provare dei sentimenti per un altro uomo e di non essere innamorata del suo fidanzato Victor. Julia, intanto, scoprirà di essere incinta, proprio nel momento in cui Diana arriverà a casa sua, con tanto di bagagli. Successivamente Elena parlerà con Julia e la metterà in guardia su Diana. Patrizia, invece, cercherà di tranquillizzare Carmen, dopo il fidanzamento con Victor, ma non sarà affatto facile. Nel frattempo, Julia sarà determinata a nascondere la sua gravidanza a tutti, compresa sua madre: gli abitanti del paese saranno convinti che la giovane sia malata e ognuno vorrà stare al suo fianco per aiutarla, in un momento tanto delicato.

Sergio scopre che Julia è incinta

Julia Maria Infante (Laura Ledesma) avrà un piccolo malinteso con Elena Prieto (Aída de la Cruz), rischiando di tradire il segreto di Maria. Intanto, a Rio Muni, Victor (Jon López) resterà meravigliato da alcune confessioni fatte da Linda, pretendendo subito delle spiegazioni da Carmen. Alicia, invece, farà credere a Ines e Angel di essere dalla loro parte, mentre Sergio Cuevas (Miguel Brocca) scoprirà che la sua ex fidanzata Julia è incinta: resterà decisamente stupito dalla notizia.

Julia, al contempo, resterà molto delusa dalla reazione dell'uomo, non sapendo cosa pensare del suo atteggiamento freddo. Kiros e Carmen, intanto, si ritroveranno ai ferri corti: il ragazzo si sentirà usato e sfogherà tutta la sua rabbia sul lavoro.

Julia preoccupata per la scomparsa improvvisa di Sergio

Ventura metterà alle strette Francisco e gli ricorderà il suo debito, mentre Julia cercherà di mettersi in contatto con Sergio, per condividere con lui la gioia della sua gravidanza.

Ma il suo ex fidanzato sembrerà scomparso, non rispondendo nemmeno alle chiamate. Alla fine la giovane deciderà di riposare, lasciando sua madre in bottega. Francisco si sentirà in colpa nei confronti di Carmen e all'improvviso cambierà idea sul fatto di cedere delle azioni a Patricia.