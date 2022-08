Interessanti novità avverranno in occasione del nuovo episodio di Terra Amara, trasmesso l'8 settembre su Canale 5. La trama della soap opera svela che Ali Fekeli impedirà a Gaffur Taskin di uccidere suo figlioccio Yilmaz Akkaya, ricoverato in gravi condizioni in ospedale in seguito ad un incidente stradale.

Terra Amara: anticipazioni episodio 8 settembre

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti il nuovo episodio che i fan avranno modo di seguire giovedì 8 settembre dalle ore 14:45 su Canale 5 annunciano sorprese a non finire. Scendendo nei dettagli, Demir assicurerà Hunkar di aver messo la testa a posto.

Difatti, il potente imprenditore giurerà a Zuleyha di non spargere altro sangue per il bene della loro famiglia. Tuttavia, Yaman ribadirà che Fekeli e il suo figlioccio rimarranno i suoi nemici.

Dall'altra parte, Ali apparirà in ansia per la scomparsa di Yilmaz. Per questo motivo, l'uomo organizzerà una battuta di ricerca, che avrà esito drammatico. I telespettatori scopriranno che il protagonista è stato ricoverato in clinica in seguito ad un grave incidente stradale, tanto che la sua vita è appesa ad un filo.

Fekeli impedisce a Gaffur di soffocare il figlioccio con un cuscino

Nel nuovo episodio di Terra Amara trasmesso l'8 settembre su Canale 5, Fekeli scoprirà che il suo figlioccio è rimasto coinvolto in un drammatico sinistro, tanto che la prognosi risulterà riservata.

Yilmaz, infatti, cadrà in stato di coma. Ali, a questo punto, crederà che sia tutto opera di Demir.

Gaffur, nel frattempo, approfitterà della situazione per recarsi in ospedale con intenzioni bellicose. Il capomastro, infatti, avrà intenzione di uccidere Akkaya, soffocandolo con un cuscino per fare un piacere al padrone. Tuttavia, il piano di Taskin non andrà in porto visto che sarà sventato da un medico e dagli scagnozzi di Fekeli.

Proprio questi ultimi decideranno di condurre il marito di Saniye in un capanno isolato.

Sabahattin aiuta Zuleyha a sbarazzarsi di Hunkar

In questo frangente, Ali cercherà di far confessare Gaffur con le cattive maniere in quanto è sempre più convinto che Demir sia il mandante. Ma il capomastro respingerà tale ipotesi, ammettendo di aver fatto tutto di testa sua.

Alla fine, Taskin verrà rilasciato mentre la rabbia di Fekeli si accenderà sempre di più.

Allo stesso tempo, Sabahattin aiuterà Zuleyha a sbarazzarsi temporaneamente di Hunkar. Difatti, la matrona cadrà in un sonno profondo dopo aver ingerito del potente sonnifero. La protagonista avrà intenzione di recarsi a trovare Yilmaz in ospedale, ma il piano avrà esito positivo?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.