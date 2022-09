Tante le novità in arrivo durante la puntata del 28 settembre de Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni rivelano che Salvatore verrà a conoscenza di un dettaglio molto importante che riguarda l'amico Marcello, impegnato nella sua scalata sociale. Salvo sarà molto preoccupato e temerà che l'amico possa essere stato imbrogliato. Clara, che è stata licenziata dall'atelier, si troverà in un momento difficile. Don Saverio chiederà a Gemma di stare accanto alla nipote e nel frattempo si prodigherà per convincere Conti a dare a Clara una nuova possibilità.

Adelaide, invece, sembrerà mollare la presa e non vorrà più fare una guerra spietata a Umberto, colpevole di aver intrapreso una relazione con Flora.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 28/9: Don Saverio chiede a Vittorio di riassumere Clara

Clara, fin dal suo arrivo al grande magazzino, ha suscitato l'antipatia di Irene. Proprio quest'ultima riuscirà a ottenere il licenziamento della ragazza. Una notizia che Clara non prenderà affatto bene, tanto che farà perdere le sue tracce. Don Saverio riuscirà a riportarla a casa e si rivolgerà a Vittorio per far si che la ragazza venga riassunta in atelier. In questo momento così instabile per Clara, sarà di grande importanza il conforto che le darà Gemma.

Momenti di difficoltà in arrivo anche per la Contessa, che sarà stanca di continuare a fare la guerra a Umberto. Adelaide si sentirà priva di forze nel continuare questa battaglia e perciò prenderà la decisione di vendere le sue quote al miglior offerente, in modo tale da porre fine a questa ambigua situazione. Quando Vittorio scoprirà le intenzione della contessa Di Sant'Erasmo, si farà avanti con l'intento di riavere ciò che un tempo era suo.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 28 settembre: torna Alfredo Perico

Marco, molto legato alla cognata Matilde, avrà a cuore il suo bene tanto da suggerirle di lasciare il fratello. Marco sa che Tancredi è un uomo perfido e subdolo, sicuramente non adatto ad accompagnare una donna buona come Matilde. Quest'ultima, però, non avrà intenzione di interrompere il suo matrimonio e vorrà rispettare tutti i suoi doveri nuziali.

Salvatore si troverà davanti a una situazione complicata, quando scoprirà che Basile in realtà non esiste. Si tratta dell'uomo d'affari di cui Marcello spesso parla con orgoglio. Amato avrà il forte timore che l'amico possa trovarsi davanti a un imbroglio. Intanto un vecchio personaggio farà ritorno al Paradiso, si tratta di Alfredo Perico. Il giovane, anni prima, aveva tentato di far breccia nel cuore di Irene, ma senza alcun successo.