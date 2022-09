Interessanti novità saranno presenti nel corso della nuova puntata di Terra Amara, in programma il 14 settembre in prima visione su Canale 5. Gli spoiler della soap opera turca rivelano che Sermin Yaman apprenderà che Veli è purtroppo morto. Gaffur Taskin, invece, riuscirà a tornare a lavorare alla tenuta di Demir e Hunkar, sebbene non senza conseguenze.

Terra Amara, anticipazioni mercoledì 14 settembre: Sermin scopre che Veli è purtroppo deceduto

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata che gli spettatori assisteranno mercoledì 14 settembre dalle ore 16:30 in tv, annunciano inedite novità.

Scendendo nei dettagli, Yilmaz dovrà accettare la sconfitta politica nei confronti di Demir, appena diventato Presidente della Camera dell'Industria. Un solo voto di differenza, infatti, permetterà al figlio di Hunkar di essere eletto come vincitore. Nel frattempo, la matrona deciderà di raccontare a Sermin la verità su Veli. La matriarca dei Yaman, infatti, racconterà alla nipote che l'uomo è purtroppo deceduto. In questo frangente, Zuleyha noterà che la moglie di Sabahattin è sprofondata nella disperata, tanto da esigere una spiegazione.

Saniye dà un ultimatum a Gaffur

Nella puntata di Terra Amara che sarà trasmessa il 14 settembre su Canale 5, Sermin racconterà a Zuleyha di aver avuto una tresca con Veli, che tuttavia si è rivelato un truffatore.

Nel frattempo, ci saranno pessime notizie per Gaffur e Saniye dopo essere stati licenziati da Demir a causa delle loro bugie. La coppia, infatti, sarà assalita da un borseggiatore, che gli porterà via tutti i risparmi di una vita, con i quali avevano intenzione di aprire un esercizio commerciale. Per questo motivo, il capomastro e la moglie saranno costretti a chiedere ospitalità a Sanu.

Purtroppo la convivenza tra Saniye e la zia di Gaffur si rivelerà impossibile. La ragazza, a questo punto, lancerà un ultimatum a Taskin.

Taskin torna a lavorare alla tenuta

Saniye pretenderà che suo marito convinca la famiglia Yaman a farlo tornare a lavorare alla villa, altrimenti la loro storia sarà al capolinea. Una minaccia, che porterà Gaffur ad abbassare la testa nei riguardi di Hunkar.

Taskin, infatti, accetterà il ricatto della matrona per la pace in famiglia. In pratica, l'uomo tornerà a lavorare alla tenuta, dove però riceverà una punizione esemplare. Gaffur verrà ufficialmente riassunto, seppur declassato in quanto Demir affiderà il ruolo di capomastro ad un altro impiegato. Ovviamente, la decisione del potente imprenditore susciterà il malcontento di Taskin mentre sua moglie potrà tornare in cucina insieme a Fadik.