Prosegue la programmazione pomeridiana su Rai 1 con Il Paradiso delle signore. I nuovi appuntamenti in arrivo non smetteranno di stupire i telespettatori. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 29 settembre, ci rivelano che Adelaide inizierà ad abbassare le armi nella sua lotta contro Umberto. La Contessa sarà stanca di combattere e deciderà di vendere le sue quote del Paradiso. Ovviamente, Vittorio sarà oltremisura contento nell'apprendere tale notizia, riuscendo a capire che potrebbe rientrare in possesso di ciò che un tempo era suo.

Salvo scoprirà invece che l'ingegner Basile non esiste e, preoccupato per Marcello, deciderà di parlare direttamente con lui.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 29 settembre: Alfredo torna a corteggiare Irene

In passato, Alfredo Perico aveva corteggiato Irene, ma senza alcun successo. Dopo il suo ritorno a Milano, il ragazzo è tornato a fare la corte alla Cipriani. Alfredo sembrerà vere tutte le intenzioni di conquistare la donna. Peccato però che Irene rimarrà ben presto delusa da Alfredo. Proprio quando la commessa avrà deciso di lasciarsi andare e di dare una possibilità ad Alfredo, scoprirà che quest'ultimo le ha mentito, rimanendo molto turbata. Le cose sembreranno andare meglio per Stefania e Gemma.

Le due ragazze infatti, sembreranno vicini ala via della pace.

Vittorio, quando scoprirà che la Contessa vorrà vendere le sue quote, si farà avanti senza esitazione. Conti però, si rivolgere ad Umberto per chiedere un consiglio, temendo anche che Adelaide possa rifilargli una bella fregatura. Di Sant'Erasmo sarà però convinta nel procedere alla vendita, grazie anche al supporto di Matilde che deciderà di intercedere in favore di Vittorio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 29 settembre: Marcello fa una confessione a Salvo e Marcello

Vittorio sarà felicissimo di essere rientrato in possesso delle sue quote del Paradiso. Inoltre, Conti sarà emozionato per l'arrivo della nuova collezione. Anche Ezio e Armando saranno felici del ritorno di Conti.

Di tutt'altro umore sarà invece Salvatore. Il ragazzo avrà da poco scoperto che non esiste nessun ingegner Basile. Il figlio di Agnese sarà molto preoccupato per l'amico, che secondo lui potrebbe essere stato truffato. Salvatore si sentirà in dovere di parlare con Marcello della questione e anche con armando. A quel punto, Marcello sarà costretto a vuotare il sacco e a porre fine a tutte le bugie fino ad allora raccontate. Marcello rivelerà infatti tutti i piani che la Contessa sta portando avanti per lui nel tentativo di aiutarlo nella sua scalata sociale.