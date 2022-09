Mina Settembre 2 torna in onda da domenica 2 ottobre su Rai 1 e tra i protagonisti è confermato Giorgio Pasotti, alias Claudio.

Un nuovo capitolo che vedrà Gelsomina al centro dell'attenzione in primis per la scelta sentimentale che sarà chiamata a fare. La donna, infatti, dovrà decidere se tornare al fianco del suo ex marito Claudio oppure se voltare pagina definitivamente con l'affascinante ginecologo Domenico, che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Claudio vittima di un attentato in Mina Settembre 2

Nel dettaglio, l'appuntamento con Mina Settembre 2 è tra i più attesi di questa nuova stagione televisiva Rai.

La fiction con Serena Rossi tornerà in onda nella domenica sera di Rai 1 a partire dal 2 ottobre, e fin dalla prima puntata promette grandi colpi di scena e sorprese.

Spazio in primis a quella che sarà la scelta di Gelsomina, ma anche a un attentato spaventoso che avrà come protagonista il suo ex marito Claudio, così come svelato dall'attore Giorgio Pasotti in una recente intervista.

"Ho girato per quasi nove mesi con la fasciatura, per far capire ai telespettatori le conseguenze di un attentato che non si vede, ma viene raccontato" ha svelato Pasotti, anticipando così che il suo Claudio si troverà protagonista di un attentato che sarà al centro della trama della puntata d'esordio della fiction.

La scelta di Gelsomina tra Claudio e Domenico in Mina Settembre 2

Sarà proprio questo evento a far cambiare un po' di cose nel rapporto tra Claudio e Gelsomina, dato che la protagonista della serie tv di Rai 1 deciderà di dare una seconda chance al suo ex marito.

Tuttavia, nonostante questa scelta, tra i due coniugi non sarà tutto "rose e fiori", dato che ben presto si ritroveranno a fare i conti con il ritorno in scena del ginecologo Domenico.

"Gli dà una seconda possibilità, ma in agguato c'è sempre l'ombra di Domenico, il ginecologo di cui lei si è innamorata nella prima serie, ma da cui si era allontanata" ha svelato Giorgio Pasotti anticipando così quello che succederà in Mina Settembre 2.

Gelsomina sempre in bilico nelle nuove puntate di Mina Settembre 2

"Se ci lasceremo di nuovo?

E chi può dirlo? Però posso dire che Mina continuerà a tenersi più di una porta aperta e a essere sentimentalmente in bilico" ha svelato l'interprete di Claudio.

Insomma, sembra proprio di capire che nel corso di queste sei puntate della seconda stagione, la protagonista della fiction riuscirà a tenere banco con le sue tormentate vicende sentimentali che la vedranno ancora una volta divisa tra Claudio e Domenico.

Si arriverà a una svolta decisiva al termine della seconda serie?