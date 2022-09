Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 12 a sabato 17 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Carter e Quinn andranno ancora a letto insieme, ma poi la donna deciderà di mettere fine alla relazione con l'avvocato e dirà a quest'ultimo di volerlo fare per il suo bene. Nonostante ciò, Carter proverà a far ragionare la donna. Infine, Wyatt chiederà spiegazioni a sua madre sulla fine del matrimonio con Eric e la donna dirà a suo figlio di aver tradito il marito con Carter e Forrester è molto arrabbiato e deluso per questo comportamento.

Carter e Quinn andranno ancora a letto insieme

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Zende e Paris parleranno di Quinn come di uno terremoto scampato. Nel mentre, quest'ultima passerà un'altra notte di passione con Carter e i due saranno ancora l'una tra le braccia dell'altro a casa dell'avvocato.

Nel frattempo, Eric farà una videochiamata a Carter mentre quest'ultimo si trova ancora a letto con la moglie del Forrester e per poco l'uomo non li scopre insieme. Allo stesso tempo, Brooke chiederà a Ridge di assumere il ruolo di co-amministratore al posto di Steffy.

Quinn lascerà Carter

Poco dopo, Quinn vorrà lasciare Carter. In particolare, la donna dirà all'uomo che tra loro è finita.

Inoltre, Quinn dirà all'avvocato che lo sta lasciando soltanto per il suo bene. Nonostante ciò, Carter proverà in ogni modo a far cambiare idea a Quinn.

Nel frattempo, Zoe si è trasferita a Parigi e quindi Paris sarà costretta a vivere in hotel. Poi però Steffy e Finn scopriranno che la Buchingam non ha una casa dove vivere e le proporranno di andare temporaneamente con loro.

Intanto, Brooke chiederà a Eric se starà andando avanti con le pratiche di divorzio. Allo stesso tempo, Ridge sarà molto felice che suo padre ha perdonato Carter.

Wyatt chiederà spiegazioni a Quinn sulla fine del matrimonio con Eric

Successivamente, Paris sarà felice di trasferirsi a casa di Steffy e Finn. Invece, Wyatt chiederà a sua madre spiegazioni sulla fine del matrimonio con Eric.

Quinn allora spiegherà al giovane e a Flo che ha tradito Forrester con Carter.

Intanto, Eric non vorrà che Quinn metta più piede alla Forrester e per questo comunicherà a Ridge e Carter di voler addirittura rimuovere la sua linea di gioielli. Walton però cercherà di convincere l'uomo a non licenziare la donna, ma solo a mandarla fuori sede. Brooke sarà molto delusa che Quinn non sia sparita del tutto dalla sua vita, però sarà consapevole che perdere la collezione di gioielli causerebbe un ingente danno economico.