Tensione alle stelle a villa Yaman nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Demir, infatti, non solo scoprirà che la mamma ha una relazione con il suo storico nemico Fekeli, in più assisterà alla proposta di matrimoni che l'uomo farà alla madre. Lui ripudierà Hünkar, dicendole che non gli rappresenta più nulla. Tale faccenda influenzerà anche il rapporto con i dipendenti di fiducia Saniye e Gaffur, infatti Demir gli chiederà di scegliere da che parte stare: la sua o quella della madre.

La furia di Demir

Demir sarà furioso per il fatto che Hünkar abbia accettato la proposta di nozze di Fekeli.

Sarà talmente arrabbiato che quando arriverà a casa prenderà tutti i vestiti della madre e li butterà fuori dalla finestra. Successivamente li ammucchierà per dargli fuoco. I dipendenti della tenuta rimarranno sorpresi quando vedranno tale scena e nemmeno Züleyha riuscirà a fermare la furia di Demir.

Quest'ultimo se la prenderà anche con Saniye per aver chiamato Hünkar quando Hammine si trovava in ospedale, ma la donna non si farà intimidire: ha fatto quel gesto perché alla nonnina avevano dato poche chance di vivere e l'è sembrato giusto farle vedere la figlia per l'ultima volta. Demir non si farà commuovere, per questo motivo metterà Gaffur e Saniye davanti a un ultimatum: dovranno scegliere tra lui e la madre.

Sabahattin e le dimissioni da direttore

Sabahattin, invece, scoprirà che Sermin è stata arrestata per adulterio. Infatti la donna è stata beccata in flagrante dalla polizia insieme ad Hatip, dopo una denuncia partita dalla moglie di quest'ultimo, Naciye.

Ovviamente sarà molto imbarazzato per la brutta figura fatta dalla moglie.

Tale fatto lo porterà a dimettersi dall'incarico di direttore dell'ospedale. Sarà Müjgan, però, a impedire che le dimissioni possano andare in porto. Infatti gli comunicherà che il suo divorzio da Sermin è ufficiale, quindi la reputazione della ormai ex moglie non può influenzare la sua immagine.

La felicità di Hünkar e Fekeli

Hünkar e Fekeli, invece, vivranno il loro magico momento da futuro sposi, facendo una passeggiata insieme lungo il fiume. Rifletteranno su tutto quello che è accaduto ultimamente: la rivelazione della loro storia d'amore con una foto pubblicata sul giornale, la proposta di matrimonio fatta da Fekeli a Hünkar e ovviamente anche la brutta reazione di Demir.

Hünkar si sentirà profondamente in colpa per aver mentito al figlio per tutto questo tempo, nascondendogli la sua storia d'amore. D'altra parte, però, sarà molto felice per il suo prossimo matrimonio e per aver finalmente la possibilità di trascorrere il resto della vita con il suo amore di gioventù.