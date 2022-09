Terra Amara, in futuro, sarà caratterizzato da diversi eventi, in primis l'arrivo di un nuovo personaggio, Fikret, pronto a rivoluzionare le vicende di Çukurova. Ci sarà anche una morte, quella di Hatip, che verrà ucciso da una persona insospettabile. Spazio anche al segreto della paternità di Adnan, infatti Yilmaz scoprirà che il piccolo è suo figlio.

Gaffur uccide Hatip

In Terra Amara ci sarà un nuovo ingresso. Infatti il nipote di Fekeli, Fikret, arriverà a Çukurova e porterà un bel po' di scompiglio nel paese, soprattutto a livello sentimentale.

Infatti, nelle puntate future delle Serie TV, farà girare la testa a Müjgan, l'attuale moglie di Yilmaz. In attesa di queste nuove vicende, la vita cittadina sarà sempre abbastanza movimentata. Per esempio il segreto di Hatip, ovvero, che è lui l'assassino di Çengaver, verrà a galla. L'uomo cercherà di scappare dal paese, ma prima dovrà vedersela con Gaffur. Un incontro che finirà in tragedia, infatti Gaffur gli sparerà in pieno petto e lo ucciderà. Tutta la scena, però, avrà una testimone: Sermin.

Züleyha, invece, si ritroverà in ospedale. Avrà una ferita all'addome e lotterà tra la vita e la morte. Tutti penseranno che abbia tentato di suicidarsi, ma in realtà è stata Müjgan a colpirla: prima l'ha costretta a impiccarsi a un albero, ma quando il piano non ha avuto successo le ha sparato.

Züleyha vuole uccidersi e si lancia nel vuoto

In ospedale Züleyha riceve la visita di Yilmaz, al quale confesserà che è stata Müjgan a spararle, poi gli rivelerà che Adnan è suo figlio. Gli dirà di non averlo fatto prima per paura della sua reazione e soprattutto perché Demir l'ha minacciata: se avesse rivelato il segreto, non solo avrebbe ucciso lei, ma avrebbe fatto fuori anche Yilmaz.

Quest'ultimo rimarrà abbastanza sorpreso quando scoprirà che Demir è sempre stato al corrente della verità sulla paternità di Adnan. A ogni modo, secondo Züleyha, ora possono fuggire insieme ai loro piccoli e iniziare una nuova vita.

Yilmaz non sarà dello stesso parere, sarà rabbioso e le annuncerà che se ne andrà da Çukurova, ma con lui porterà via solo Adnan.

Allora Züleyha lo minaccerà: se non farà quello che vuole lei, si lancerà nel vuoto dal balcone dell'ospedale. Lui sarà riluttante e lei si lancerà dal balcone, ma verrà salvata in extremis da Yilmaz e Gülten, perché ovviamente il ragazzo non avrà nessuna intenzione di perdere la donna della sua vita.

Demir, intanto, scoprirà che Züleyha ha nuovamente rischiato di morire e quando verrà a sapere che è stato Yilmaz a salvarla, lo ringrazierà. Ovviamente Demir non sarà al corrente del fatto che la giovane ha provato a uccidersi, infatti Züleyha e Gülten gli diranno che è stato un incidente.