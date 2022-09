Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir inizierà una guerra contro Hünkar. Visto che ha detto sì alla proposta di nozze di Fekeli, Demir non esiterà a farle del male: le distruggerà la stanza, la metterà contro i dipendenti, ma soprattutto le porterà via Hammine.

Infatti Demir farà in modo che la donna non possa più incontrare sua madre e nessuno saprà dove si trovi, nemmeno Züleyha.

Demir 'dichiara guerra' a Hünkar

Demir farà di tutto per rovinare la felicità che la madre ha trovato al fianco di Fekeli. I due, infatti, inizieranno a vivere il loro amore alla luce del sole, ma non senza difficoltà.

La donna troverà tanti ostacoli davanti a sé e il primo riguarderà sua madre.

Infatti andrà in ospedale per farle visita ma, una volta giunta nella sua stanza, noterà che non c'è. I medici le diranno che è stato Demir a portarla via. Allora Hünkar si recherà nella villa e anche lì non ci sarà traccia di Hammine: la donna sembrerà sparita nel nulla. Pure Züleyha non saprà che fine abbia fatto la donna.

Da una parte la nuora sarà un po' soddisfatta di tutto quello che sta succedendo a Hünkar, almeno riuscirà a capire quanto l'ha fatta soffrire quando le ha portato via il piccolo Adnan senza dirle dove fosse. Ora tutto il male che ha fatto si sta rivoltando contro di lei, e ovviamente la ragazza non esiterà a ricordaglielo.

La scelta di Gaffur e Saniye

Questo sarà solo il primo screzio che Demir farà alla madre. Una volta arrivato alla villa le distruggerà la stanza, bruciando tutti i suoi effetti personali. Züleyha proverà a fermarlo, ma non ci riuscirà. Successivamente parlerà con i dipendenti, dicendogli che da ora in poi non vorrà più sentire il nome di Hünkar.

Demir avrà anche un faccia a faccia con Gaffur e Saniye. Si aspetterà da loro la lealtà più assoluta, anche se sa che Saniye prova per Hünkar un'ammirazione particolare. Nonostante ciò, Demir sarà chiaro: sia lei che il marito dovranno scegliere da che parte stare, se dalla sua o da quella di Hünkar.

Gaffur sarà abbastanza deciso fin da subito e si schiererà dalla parte del suo padrone, ma Saniye farà la stessa scelta?

Fekeli promette amore eterno a Hünkar

Hünkar sarà triste per tutto quello che sta accadendo nella sua famiglia e Fekeli non vorrà vederla in quello stato. La signora Yaman confiderà al suo compagno che per tutta la vita ha avuto come unico obiettivo quello di rendere Demir felice, lasciando da parte i suoi sogni e desideri.

Forse con Fekeli, per la prima volta, Hünkar sta pensando realmente a se stessa e non si pentirà di tutto ciò. Fekeli le prometterà di starle sempre accanto e di percorrere insieme a lei questa vita fatta di ostacoli.