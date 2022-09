Nuovi intrighi e colpi di scena sono in arrivo nelle prossime puntate di Terra Amara. L'appuntamento con la soap del 5 settembre si incentrerà principalmente sulle bugie raccontate da Saniye e Gaffur. I due infatti, hanno raccontato una serie di menzogne su Gulten, non potendo svelare ai loro padroni che la ragazza ha deciso di andate a vivere nella tenuta di Yilmaz e Fekeli, acerrimi nemici ormai degli Yaman. La despota Hunkar però, verrà a conoscenza della verità e non tarderà a minacciare sia Gaffur che Saniye. Quest'ultima purtroppo, perderà il suo bambino nel corso di un incidente.

Spoiler Terra Amara, puntata del 5 settembre: Saniye perde il bambino

Durante l'appuntamento con Terra Amara del 5 settembre, Fekeli cercherà di accaparrassi il benestare dei cittadini del posto. L'uomo inizierà a distribuire cibo e prometterà a tutti che sia lui che Yilmaz faranno il possibile per creare nuovi posti di lavoro e portare benessere in paese. Nel frattempo, Saniye e Gaffur continueranno a coprire Gulten e il suo trasferimento da Yilmaz. La moglie del capomastro tenterà di proteggere in ogni modo sua cognata, tenendo molto alla sua vita. Mentre si troverà insieme alla sua signora, Saniye avrà un incidente in seguito al quale perderà il suo bambino e piangerà disperata. Sermin si recherà dalla zia per fargli ma andrà via indispettita.

Gaffur tenterà ancora una volta di giustificare la sorella. Il capomastro dirà alla padrona che Gulten ha avuto un brutto incidente in seguito al quale si è infortunata e che dunque è rimasta a casa di una loro parente per curarsi. Ovviamente si tratterà dell'ennesima menzogna e Gaffur temerà di essere scoperto dagli Yaman.

Anticipazioni Terra Amara del 5 settembre: Hunkar scopre che Gulten è a casa di Yilmaz

Purtroppo per Gaffur e Saniye, le loro bugie non avranno vita lunga. Hunkar inizierà infatti a mettere insieme tutti gli indizi su Gulten, scoprendo così che la ragazza si è trasferita nella tenuta di Fekeli e Yilmaz. La donna dirà a Gaffur e Saniye che ognuno è libero di scegliere il suo destino, ma che consiglia vivamente a Gulten di far ritorno nella tenuta Yaman.

Qualora non lo facesse Gaffur e Saniye potrebbero dover lasciare il loro lavoro e andare via.

Gulten farà ritorno alla tenuta e spiegherà alla signora Hunkar il motivo della sua fuga. La ragazza dirà alla padrona che il suo non è stato un capriccio, ma che è fuggita soltanto perché non voleva convolare a nozze con una persona che non amava. Sarà così che la mamma di Demir prometterà alla giovane che nessuno potrà obbligarla a sposarsi se non sarà lei stessa a volerlo.