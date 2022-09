Dopo 11 giorni di pausa, sono ricominciate le registrazioni di U&D. Oggi, venerdì 23 settembre, il cast del dating-show si è ritrovato all'interno degli studi Elios per dare vita al sesto appuntamento stagionale, il primo previsto per questa settimana. Il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che come sempre sono accadute tante cose tra i protagonisti della trasmissione, a partire dagli scontri verbali ai quali i telespettatori sono ormai abituati. Ancora al centro dell'attenzione Ida e Riccardo, ma anche le troniste che stanno portando avanti le conoscenze con i corteggiatori.

Aggiornamenti sulle nuove riprese di U&D

Si è da poco conclusa la registrazione della sesta puntata stagionale di U&D. Visto che le ultime riprese del dating-show risalgono allo scorso 12 settembre, sono tanti gli aggiornamenti che Maria De Filippi ha dovuto dare al pubblico nell'appuntamento che ha condotto oggi pomeriggio.

Il blogger Pugnaloni anticipa che anche questo venerdì si è parlato soprattutto dei "soliti noti", ovvero delle dame e dei cavalieri che da anni monopolizzano intere puntate.

C'era grande curiosità da parte dei fan di scoprire se tra Roberta e Alessandro è davvero nato l'amore come si è vociferato in rete nell'ultimo periodo. I due sono stati paparazzati abbracciati e in atteggiamento affettuosi ad una festa in piazza, e c'è chi ha giurato che erano innamoratissimi ma restii dal farsi foto insieme nel rispetto del regolamento del programma.

A riprova del fatto che le segnalazioni circolate erano vere, c'è la decisione dei due di riprovarci dopo un periodo di distacco voluto dalla romana.

Le esterne delle troniste di U&D

Tra gli altri protagonisti della registrazione di U&D del 23 settembre, ci sono ovviamente gli immancabili Ida e Riccardo.

Nel corso delle prime cinque puntate alle quali hanno partecipato dopo la pausa estiva, i due ex fidanzati si sono scontrati molte volte, anche in modo duro, arrivando a dirsi cose forti e dalle quali è difficile tornare indietro.

La dama di Brescia, in particolare, ha ribadito spesso che non vuole tornare con Guarnieri e che per lei questa storia d'amore è morta e sepolta. In queste ore ha mantenuto fede alla sua promessa e ha accettato di approfondire la conoscenza con un nuovo membro del parterre.

Il pugliese, invece, fa fatica a trovare un nuovo interesse, soprattutto dopo i "due di picche" che ha ricevuto prima da Federica Aversano e poi da Platano nel giro di pochi giorni.

A proposito della tronista napoletana, sta continuando a conoscere i corteggiatori piano piano, anche se per ora sembra non emergere nessun sentimento degno di nota da ambo le parti.

Le polemiche per lo spazio concesso a Riccardo a U&D

Un'altra protagonista storica di U&D è al centro dell'attenzione mediatica in questi giorni. Dopo aver dichiarato ad un settimanale di aver promesso a Maria De Filippi che quest'anno troverà l'amore vero, Gemma ha scatenato il Gossip per un possibile addio al dating-show a fine stagione.

Qualora dovesse finalmente raggiungere l'obiettivo di fidanzarsi con un signore del parterre, Galgani potrebbe lasciare definitivamente il Trono Over, la cui nuova "regina" è ormai Ida Platano da oltre un'edizione.

Nella registrazione di oggi, però, la 72enne ha eliminato una persona che era scesa per lei la volta precedente, quindi è di nuovo sola.

Continuano, inoltre, gli intrecci tra le dame e i cavalieri storici della trasmissione Mediaset: Roberta e Alessandro si sono avvicinati dopo aver avuto rispettivamente una storia con Riccardo lei e una frequentazione altalenante con Ida lui. Se Di Padua è rientrata nel cast 2022/2023 del programma di Canale 5, infatti, è proprio grazie ad una richiesta che Vicinanza ha fatto alla conduttrice di farla restare per una cena.