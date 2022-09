Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 23 settembre, rivelano che ci sono state un po' di novità per quanto riguarda sia il trono classico che il trono over.

Occhi puntati su Roberta e Alessandro che, dopo aver scelto di dirsi addio al termine della registrazione precedente, hanno spiazzato in studio con una scelta del tutto differente. Novità anche per le due dame storiche, Ida Platano e Gemma Galgani.

Roberta e Alessandro si frequentano: anticipazioni Uomini e donne registrazione 23 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 23 settembre 2022 rivelano che Roberta è tornata al centro dello studio per un confronto diretto con Alessandro.

I due, al termine delle riprese della scorsa settimana hanno scelto di dirsi addio e di chiudere la loro frequentazione ma, nel corso di questi giorni, sono cambiate un po' di cose.

Alla fine, infatti, Roberta e Alessandro hanno deciso di tornare nuovamente a frequentarsi e quindi riprendere in mano le redini del loro rapporto, per cercare di approfondire questa conoscenza anche fuori dallo studio televisivo Mediaset.

Ida volta pagina: registrazione Uomini e donne 23 settembre

Spazio anche alle novità legate al percorso di Gemma: le anticipazioni di questa nuova registrazione del 23 settembre, riportate dalla pagina social "Uomini e donne classico e over", rivelano che la dama torinese ha scelto di mandare via un corteggiatore che era venuto per lei nel corso delle riprese della scorsa settimana.

Occhi puntati anche su Ida Platano che, dopo aver scelto di chiudere definitivamente con Riccardo Guarnieri, ha cominciato a frequentare un nuovo cavaliere arrivato in studio per conoscerla.

Per quanto riguarda il trono classico, gli spoiler di U&D rivelano che Alessio, uno dei corteggiatori presenti in studio, ha scelto di dichiararsi per Lavinia.

In precedenza, Alessio, aveva fatto un'esterna anche con Federica.

Volano gli ascolti di Uomini e donne su Canale 5

In attesa di vedere in onda queste nuove attesissime puntate di U&D su Canale 5, l'inizio della stagione 2022/2023 è stato a dir poco trionfante dal punto di vista degli ascolti.

Con una media di oltre 2,7 milioni di spettatori e uno share che ha toccato anche il 28% di share in daytime, Uomini e donne si è confermato leader indiscusso della fascia del primo pomeriggio, battendo nettamente tutte le altre proposte televisive del daytime Rai-Mediaset.

Un grande trionfo per Maria De Filippi che, dopo la pausa estiva, è tornata ad essere protagonista indiscussa del piccolo schermo, sia in daytime con Uomini e donne e Amici 22 che in prima serata con il ritorno di Tu si que vales.