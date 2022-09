Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, incentrata sulle vicissitudini di due donne che vivono in due epoche diverse, Julia (nella Spagna dei giorni nostri) e Carmen (nella Guinea degli anni cinquanta). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 12 al 16 settembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla falsa gravidanza di Julia, sull'arrivo del nipote di Tirso, sui festeggiamenti per il divorzio di Julia e Sergio, sugli scontri fra Carmen e Patricia e sulle strane merci trasportate in azienda.

Sergio ritorna in paese

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che Sergio verrà a sapere della gravidanza di Julia e fuggirà. Dopo pochi giorni, rientrerà in paese scusandosi con Julia e chiedendole una nuova possibilità. La giovane si rifiuterà di concedergli un'altra chance per poi cambiare idea dopo aver parlato con Diana che le spiegherà quanto sia difficile crescere un figlio da sola. A quel punto, Julia accetterà di condividere l'attesa per la nascita del bambino insieme a Sergio. Cloe sarà sempre più convinta a volersi trasferire a Madrid per andare a incontrare Dani, mentre Maria non sarà capace di raccontarle la verità. Per convincere l'amica a non trasferirsi, quest'ultima studierà un piano per farle sapere che Dani ha una nuova fidanzata.

Tirso non partecipa alla festa

Julia si recherà dalla ginecologa insieme a Diana e Sergio per eseguire la sua prima ecografia. Lì, i tre rimarranno letteralmente sconvolti nello scoprire che, in realtà, Julia non è incinta. La notizia turberà la giovane che inizierà a sentire un vuoto incolmabile dentro di sé, facendo preoccupare tutti suoi amici.

Nel frattempo, giungerà in paese Erik, il nipote di Tirso che rivelerà a Maria che il giovane è figlio di suo fratello, rinchiuso in carcere per omicidio. Accettata l'idea di non avere un figlio, Julia si dedicherà al lavoro, ma si troverà in serie difficoltà per non essere capace di consegnare in tempo alcuni mobili che le avevano ordinato da Barcellona.

Sergio si offrirà di aiutarla: lei sarà molto felice di accettare la sua manodopera. La presenza del giovane nell'ebanisteria, però, susciterà il fastidio di Elena. Più tardi, Julia e Sergio decideranno di festeggiare il loro divorzio con una grande festa in paese, scandalizzando Diana. Tirso non parteciperà alla festa per il dispiacere di Julia. Alla festa, Diana si mostrerà molto strana, facendo nascere in Mario diversi dubbi su di lei e la convinzione che possa nascondere qualcosa. Cloe ed Erik inizieranno a parlare e si troveranno bene fra di loro.

Angel finge di stare con Alicia

In Guinea, Carmen sarà molto reticente a partecipare ad una merenda insieme al fidanzato, allo scopo di riunire le due famiglie.

La ragazza continuerà a sentirsi oppressa dal fidanzamento imposto, temendo che l'avvicinarsi del matrimonio possa allontanarla definitivamente dal suo grande amore, Kiros. Non capendo a pieno il comportamento della fidanzata, Victor chiederà spiegazioni a Patricia che gli prometterà di parlare con Carmen. Più tardi, la donna parlerà con quest'ultima, tentando di convincerla a partecipare ad una festa, riuscendoci poco dopo. Carmen si presenterà al party, con sorpresa da parte di tutti. Alla festa parteciperà anche Angel che fingerà di essere nuovamente con Alicia per sviare i sospetti su una sua possibile relazione con Ines.

Carmen aiuta Victor

Carmen scoprirà che il padre ha ceduto parte delle sue azioni dell'azienda a Patricia e deciderà di affrontarla chiedendole di restituirle al genitore.

Patricia si rifiuterà e la licenzierà. Dopo qualche tempo la donna cambierà idea, offrendo nuovamente il posto di lavoro a Carmen, nella speranza che, loro due insieme, possano risollevare le sorti dell'azienda. Nel frattempo, Ines scoprirà che Ventura ha offerto un posto di lavoro ad Angel e non ne sarà molto felice. Patricia e Carmen scopriranno che i camion dell'azienda non trasportano soltanto la merce dichiarata ma bauli pieni di una merce sconosciuta. A quel punto, le due donne chiederanno spiegazioni a Francisco che si rifiuterà di dargliele. Patricia chiederà alla sua spia Jones di scoprire quali merci siano contenute nei bauli e se si tratta di merce pericolosa.

Carmen tenterà di conciliare in tutti i modi il suo lavoro e la sua relazione con Victor.

La situazione, però, peggiorerà a causa soprattutto dell'ostilità di Kiros che non riuscirà più a rendere come prima sul lavoro. Più tardi, Victor deciderà di lasciare il suo lavoro in azienda per poi cambiare idea grazie all'intervento di Carmen. Alicia tenterà di trascorrere più tempo con Angel con la scusa di farsi vedere il più possibile in pubblico. I piani della donna, però, falliranno perché Angel si rifiuterà di accettare la sua proposta.