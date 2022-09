Continuano ad andare in onda gli appuntamenti con la serie spagnola Un altro domani. Ancora tanti i colpi di scena e gli intrighi che dovranno venire a galla. Dalle anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse dal 5 al 9 settembre si apprende che Julia scoprirà di essere in dolce attesa. La futura mamma deciderà di tenere la notizia per sé, rivelandola solo all'amica Elena.

Nuovi problemi anche per Carmen. Il suo promesso sposo Victor si renderà conto che la ragazza non è felice e le chiederà se ha intenzione di tirarsi indietro.

Spoiler Un altro domani al 9 settembre: Patricia minaccia Carmen

Carmen avrà una discussione con Enoa e le confesserà di non amare Victor ma un altro uomo. Patricia cercherà di consolare Carmen dopo averla vista di malumore per il fidanzamento con Victor.

La compagna di Francisco noterà la riluttanza di Carmen sull'argomento e, per convincerla a sposare Victor, la ricatterà. Patricia dirà a Carmen che scoprirà l'identità dell'uomo con cui voleva fuggire se non convolerà a nozze con il figlio di Ventura.

Nel frattempo, Julia scoprirà di essere in dolce attesa proprio quando sua madre Diana le piomberà in casa. La giovane cercherà di nascondere la situazione alla mamma e troverà una spalla su cui appoggiarsi in Elena.

Quest'ultima consiglierà alla sua datrice di lavoro di prendersi del tempo per riflettere.

In paese si inizierà a diffondere la voce di una presunta malattia di Julia. Di conseguenza, tutti cominceranno ad essere molto gentili e accondiscendenti con lei. Julia avrà uno screzio con Elena, in seguito al quale la nipote di Carmen sarà sul punto di rivelarle il segreto di Maria.

Anticipazioni Un altro domani dal 5 al 9/9: Diana scopre che la figlia è incinta

Non passerà molto tempo dalla gravidanza, che Diana ne verrà a conoscenza. La donna farà pressione sulla figlia affinché ne parli con Sergio, poiché il bambino è il suo.

Intanto Carmen si convincerà che i suoi sentimenti per Kiros sono passeggeri e, spaventata dall'idea che in paese si possa scoprire la sua relazione, cercherà di allontanarsi dall'uomo.

Questa situazione durerà molto poco, giacché i sentimenti di Carmen per Kiros saranno molto forti.

Allo stesso tempo, Kiros scoprirà che Carmen ha messo in dubbio i suoi sentimenti per lui e ne sarà deluso, arrivando a sfogare la sua rabbia sul lavoro. Ventura ricorderà a Francisco che ha dei debiti da saldare.

Julia dirà a Sergio di essere incinta, ma lui non la prenderà bene. L'uomo scomparirà per alcuni giorni, rendendosi irreperibile. Cloe vorrà incontrare Dani, ma lui inventerà una scusa per evitare l'appuntamento.

Maria comincerà a sospettare che Cloe possa scoprire che dietro l'identità di Dani si cela, in realtà, lei. La figlia di Elena cercherà di dissuadere in tutti i modi Cloe dall'andare a Madrid.