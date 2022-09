Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni dell'episodio previsto per il 21 settembre preannunciano che si assisterà ad importanti colpi di scena.

Vittorio rimedierà un appuntamento con Matilde. Gli Amato, al contempo, si impegneranno per prendersi cura al meglio della piccola Irene.

Umberto, invece, capirà che la contessa ha confessato i suoi sotterfugi a Marco solo per liberarsi del suo ricatto.

Il Paradiso, episodio 21 settembre: appuntamento fra Conti e Frigerio

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 21 settembre si assisterà ad una grande novità.

A quanto pare Vittorio rimarrà colpito dalla giovane Frigerio, la cognata di Marco. Pertanto deciderà di invitarla per trascorrere del tempo insieme. La donna accetterà la proposta di Conti, ed insieme concorderanno un appuntamento. Tuttavia gli spoiler svelano che qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Matilde, difatti, non si presenterà all'appuntamento, lasciando Vittorio ad attenderla invano. Non viene svelato, tuttavia, il motivo per il quale la giovane non si recherà nel luogo e nell'orario concordato.

Il Paradiso delle Signore, spoiler 21/9: Umberto comprende le mosse della cognata

La puntata de Il Paradiso che andrà in onda il 21 settembre vedrà ancora una volta Umberto adirato con la sua ex compagna.

Il commendatore, infatti, sembrerà aver capito cosa nasconda la cognata. Quest'ultima ha confessato a Marco di essere stata lei ad aver tramato contro Gloria, affinché la donna non partecipasse alla festa di fidanzamento. Umberto, tuttavia, sostiene che la contessa abbia raccontato la verità al nipote non certo per i sensi di colpa o ripensamenti.

Stando a quanto pensa Guernieri, Adelaide ha agito in questo modo solo per liberarsi dal suo ricatto.

Il Paradiso, anticipazioni 21 settembre: Marco non sa se parlare con Stefania

Nel corso della puntata de Il Paradiso che andrà in onda il 21 settembre entrerà in gioco anche lo stesso Marco. Quest'ultimo, infatti, apparirà piuttosto turbato ed indeciso sul da farsi.

Il ragazzo, infatti, dopo aver saputo degli intrighi della zia, non saprà se rivelarlo o meno a Stefania. Quest'ultima, del resto, non potrebbe fare a meno di rimanerci male e riservare rancore e risentimento alla contessa. Anche lo stesso Marco, infatti, non sembra essere riuscito a perdonare la zia per il gesto compiuto.

Al contempo in casa Amato la piccola Irene, essendo ancora una bambina, avrà bisogno di essere accudita. Gli Amato cercheranno di organizzarsi al meglio per dare alla bambina tutte le attenzioni di cui ha bisogno.