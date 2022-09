Su Rai 3, continuano ad andare avanti le avvincenti puntate di Un posto al sole. Anche nella settimana dal 5 al 9 settembre, come sempre, i personaggi dovranno gestire vicende impreviste e combattere contro sentimenti contrastanti. In particolare, stando alle recenti anticipazioni, le condizioni di salute di Susanna peggioreranno, mentre Niko farà di tutto per restare accanto a Jimmy. Adele non darà più sue notizie e Nunzio sarà tormentato dalla scomparsa di Chiara.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 settembre: Susanna rischierà di morire

Nelle puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 5 al 9 settembre, la situazione di Susanna non farà altro che peggiorare. La donna, questa volta, rischierà davvero di morire. Nessuno riuscirà a darsi pace per questo verdetto, ma Niko avrà anche un'altra questione di cui occuparsi: il piccolo Jimmy. Resosi conto delle possibili conseguenze sulla serenità del bambino, deciderà di provare a proteggerlo ad ogni costo. Non si tratterà di una sfida semplice, ma sarà determinato a fare del suo meglio. Tutto questo lo spingerà anche ad aggredire legalmente le gemelle Cirillo.

Nel frattempo, Mariella avrà intenzione di fare chiarezza sugli ultimi eventi accaduti al caseificio.

Per riuscirci, però, avrà bisogno di Guido. Con la sua solita intraprendenza, non avrà alcun problema nel convincerlo a recarsi al pozzo con lei. Stando alle anticipazioni, una volta venuta a conoscenza della verità, non potrà fare a meno di scontrarsi con Espedito.

Spoiler di Un Posto al sole fino al 9 settembre: Adele sparirà nel nulla

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda, su Rai 3, dal 5 al 9 settembre, pongono un altro interrogativo importante: la scomparsa di Adele Picardi. Inaspettatamente, nessuno riuscirà a mettersi in contatto con la donna. Ovviamente, questo insolito comportamento creerà una grande agitazione.

Giulia e Angela, dopo essersi rese conto di non poter gestire la preoccupazione senza fare nulla, decideranno di recarsi a casa sua.

Intanto, Alberto cercherà di far cambiare idea a Niko. Per lui, infatti, intraprendere una battaglia contro Micaela potrebbe comportare dei rischi non indifferenti. L'avvocato, però, sembrerà intenzionato ad andare per la sua strada.

Nunzio preoccupato per Chiara, Roberto e Marina in crisi

Nelle puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 5 al 9 settembre, Nunzio non riuscirà ad accettare la scomparsa di Chiara. Purtroppo, però, non potrà fare altro se non restare in attesa delle ultime scoperte del detective privato.

Le anticipazioni rivelano anche che la situazione tra Marina e Roberto sarà alquanto complessa. Le cose prenderanno una piega inaspettata a causa dell'arrivo di una misteriosa e-mail. Per fortuna, l'uomo troverà un modo per calmare le acque.