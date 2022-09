Can Yaman sbotta contro i fan e tira in ballo Francesca Chillemi, la sua nuova partner artistica con la quale ha condiviso il set della fiction "Viola come il mare" destinata alla prima serata di Canale 5.

In queste ultime ore il divo turco ha avuto modo di partecipare al Festival del Cinema di Venezia dove, assieme all'ex Miss Italia, hanno presentato alla stampa la nuova attesissima serie televisiva che li vedrà protagonisti.

A tal proposito, Can ha colto la palla al balzo per fare un richiamo sentito ai suoi numerosi fan, spendendo delle parole di grande ammirazione nei confronti di Francesca.

Il divo turco Can Yaman sbotta contro i fan

Nel dettaglio, dopo il rinvio della passata stagione televisiva primaverile, Viola come il mare sta per arrivare nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

La messa in onda della nuova fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi è prevista al venerdì sera e, la prima puntata della stagione iniziale, è in programma il 30 settembre 2022 su Canale 5.

Una serie decisamente molto attesa dai fan, nella quale il divo turco reciterà per la prima volta in italiano e non sarà doppiato.

Tuttavia, in occasione della presentazione della fiction alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, Can Yaman ha colto la palla al balzo anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di alcuni fan fin troppo "pesanti".

La verità di Can Yaman su Francesca Chillemi

In particolar modo, l'attore turco ha ammesso di essere stufo del fatto che tutte le donne che si avvicinano a lui, vengono poi criticate e attaccare sui social dalle sue numerose ammiratrici.

"Voi dovete voler bene a Francesca, perché io sono stufo che il pubblico che mi segue attacca e aggredisce ogni donna con cui mi affaccio", ha dichiarato Can che ha fatto questo appello smielato alle tantissime persone che lo seguono, sperando che possano recepire il messaggio.

Già in passato, infatti, l'attore era stato molto duro nei confronti delle fan fin troppo ossessive, le quali erano arrivate ad assediare anche la sua porta di casa.

'Non è stata invidiosa', ammette Can su Francesca Chillemi

E, in vista dell'atteso debutto di Viola come il mare, l'attore turco ha speso parole positive anche nei confronti della sua nuova partner artistica, con cui ha condiviso il set della fiction per diversi mesi durante le riprese della prima stagione.

"Francesca è una bellissima persona, amatela", ha ribadito Can Yaman confermando così di aver instaurato un ottimo rapporto con l'ex Miss Italia, già protagonista di Che Dio ci aiuti.

"E' l'unica attrice che non è stata invidiosa di questo. E' umile", ha aggiunto Can in merito al fatto che la Chillemi non ha risentito il peso della popolarità del suo collega.