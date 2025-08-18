Manca poco più di un mese al riapertura della scuola di Amici: come si legge sul web in queste ore, la prima puntata della nuova edizione del talent andrà in onda domenica 28 settembre. L'unica novità tra i professori dovrebbe essere la sostituzione di Deborah Lettieri: salvo colpi di scena, sarà Veronica Peparini a completare la commissione interna di danza di quest'anno. Un rumor ancora tutto da confermare, invece, sostiene che già dal pomeridiano gli allievi potrebbero essere divisi in squadre, proprio come accadeva in passato.

Le novità della nuova stagione

L'attesa dei fan di Amici sta per terminare: la 25esima edizione, infatti, prenderà il via domenica 28 settembre, quindi tra poco più di un mese.

La nuova stagione di #Amici25 torna Domenica 28 Settembre su Canale 5 ⭐️ pic.twitter.com/FLUmj6U1nF — AMICI NEWS (@amicii_news) August 18, 2025

Quel giorno i telespettatori assisteranno alla formazione della nuova classe e alla presentazione del cast: secondo un'anticipazione che circola in rete da diverse settimane, Deborah Lettieri non sarebbe stata riconfermare nel ruolo di professoressa e per sostituirla sarebbe stata scelta una vecchia conoscenza del programma.

Stando alle notizia che si leggono sul web in questo periodo, Veronica Peparini tornerà ad insegnare nella scuola dopo qualche anno d'assenza e andrà ad affiancare i colleghi Alessandra Celentano e Emanuel Lo.

Tutti gli altri docenti della commissione, invece, sarebbero stati riconfermati: a rappresentare il canto, infatti, saranno ancora una volta Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Il rumor sul ritorno della sfida a squadre

In queste ore, inoltre, si vocifera che il meccanismo del talent potrebbe cambiare un po': secondo rumor ancora tutti da verificare, infatti, già a partire dalla fase pomeridiana gli allievi potrebbero essere suddivisi in squadre.

Fino a qualche anno fa i titolari di Amici si sfidavano ogni settimana singolarmente o in gruppi, e spettava ai professori scegliere le esibizioni migliori della puntata.

Si dice che quest'anno potrebbe essere riproposto questo confronto che in passato ha appassionato molto il pubblico, ma per sapere se ciò accadrà davvero bisognerà aspettare le anticipazioni della prima puntata.

Un successo che dura da 25 anni

Quella che inizierà il 28 settembre sarà la 25^ edizione di Amici: quest'anno, infatti, il talent condotto da Maria De Filippi taglierà un importante traguardo e si confermerà uno dei programmi più amati della televisione.

La scuola permette ad aspiranti cantanti e ballerini di studiare, di migliorare e di intraprendere una carriera, e negli anni sono stati in tanti a farcela: Emma, Alessandra Amoroso, Elodie, Annalisa, Elena D'Amario, Giulia Stabile, Angelina Mango, Sarah sono solo alcune delle artiste che si sono ritagliate un posto nel mondo della musica dopo aver partecipato alla trasmissione di Canale 5.