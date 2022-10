Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne in onda il 5 ottobre su Canale 5, rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Ida e Riccardo, ancora una volta al centro dell'attenzione in studio.

Spazio anche alle novità legate al percorso di Roberta e Alessandro che, dopo il primo incontro fuori dallo studio del talk show Mediaset, arriveranno ad un punto di svolta importante.

Occhi puntati anche su Armando Incarnato che, in questa nuova puntata del talk show, perderà le staffe contro gli ex fidanzati della sua amica Ida Platano.

Roberta chiude con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne 5 ottobre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne del 5 ottobre 2022 rivelano che in studio si tornerà a parlare di Roberta e Alessandro, dopo che i due hanno scelto di darsi una chance e quindi di frequentarsi fuori dallo studio del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Una prima esterna che, tuttavia, non ha dato proprio i frutti sperati, dato che Roberta Di Padua ha preferito mettere la parola fine alla frequentazione con il cavaliere napoletano.

Insomma Alessandro non sarebbe riuscito a far breccia nel cuore di Roberta, motivo per il quale ha scelto di interrompere le loro uscite, ma continuerà comunque ad essere una delle dame del parterre del trono over.

Riuscirà a trovare un nuovo cavaliere in grado di conquistarla?

Ida e Riccardo al centro: anticipazioni nuova puntata Uomini e donne del 5 ottobre

E poi ancora, spazio alle tormentate vicende sentimentali che vedranno coinvolti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne trasmessa il 5 ottobre su Canale 5, rivelano che i due protagonisti del trono over si ritroveranno ancora una volta al centro dello studio per un confronto.

Sebbene sembrasse che tra i due fosse in atto una tregua, nel corso di questo nuovo appuntamento torneranno a rivangare nel passato, lanciandosi frecciatine che non passeranno inosservate e che riaccenderanno la disputa in studio.

Insomma, un clima tutt'altro che pacifico quello che si respirerà nel corso della puntata del talk show Mediaset tra Ida e il suo ex, tanto che si intrometterà anche Armando Inacarnato.

Armando si scaglia contro Alessandro e Riccardo: anticipazioni Uomini e donne 5 ottobre

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Armando perderà le staffe contro gli ex fidanzati di Ida Platano. In un primo momento punterà il dito contro Riccardo e il comportamento assunto in queste nuove puntate del programma nei confronti di Ida.

Successivamente, poi, Armando si scaglierà duramente anche contro Alessandro, l'altro ex di Ida Platano col quale quest'anno c'è stato un tentativo di riappacificazione.

E, nella disputa contro Alessandro, Armando parlerà anche di Roberta Di Padua e dell'incoerenza che avrebbe mostrato nei suoi confronti.