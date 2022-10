Riccardo Guarnieri bacia la sua ex Roberta Di Padua. Colpo di scena nell'ultima puntata di Uomini e donne trasmessa il 27 ottobre su Canale 5: al centro dell'attenzione è finito il cavaliere pugliese che si è reso protagonista di un nuovo episodio che ha scatenato non poche polemiche sia in studio che sui social.

Riccardo e Roberta hanno confessato di essersi visti a cena insieme di essersi lasciati andare ad un bacio: una rivelazione che ha mandato in tilt la dama siciliana Ida Platano così come gli spettatori social del programma, che hanno accusato i tre protagonisti del trono over di essere "ridicoli".

Scatta il bacio tra Riccardo e Roberta, Ida sbotta: caos in studio a U&D

Nel dettaglio, nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne, Riccardo e Roberta si sono ritrovati al centro dello studio per raccontare quanto è accaduto nel loro ultimo incontro insieme.

I due ex fidanzati si sono visti a cena insieme e, durante l'incontro, si sono scambiati un nuovo bacio. Roberta ha confessato che è stato il cavaliere a prendere l'iniziativa, aggiungendo poi che si sarebbe voluto spingere anche oltre, ma lei lo avrebbe fermato.

Sta di fatto che, tale rivelazione ha scatenato non poche polemiche in studio, tra cui la reazione contrariata di Ida Platano, che ha puntato il dito contro l'atteggiamento del suo ex Riccardo e della sua "rivale" Roberta.

Anche Gianni Sperti non è stato per niente tenero nei confronti della coppia, accusando entrambi di aver messo in piedi una ripicca nei confronti di Ida.

I fan di U&D sbottano contro Ida, Riccardo e Roberta

Sta di fatto che, il bacio tra Riccardo e Roberta ha movimentato anche gli spettatori e fan social della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

In tanti si dicono stufi di questa infinita "soap opera" che da diverse settimane ormai vede coinvolti Ida, Roberta, Alessandro e Riccardo, costantemente al centro dell'attenzione tra ripicche e colpi di scena.

"Guardate come si infuria Ida Platano, questo perché è ancora gelosa di Riccardo", ha scritto un utente su Instagram commentando le vicende dei vari protagonisti del trono over.

'Che schifo, squallidi', i fan di Uomini e donne sbottano sul web

"Riccardo e Roberta ridicolissimi. Uno schifo", ha sbottato uno spettatore dopo aver assistito all'ennesimo confronto-scontro di oggi in studio.

"Uno più ridicolo dell'altro. Che squallidi davvero", ha sentenziato un altro utente che sembra non gradire più tutta questa attenzione che viene data ad Ida, Riccardo e Roberta.

"Che pena Roberta. Mio figlio che frequenta il primo anno di asilo è più maturo di lei", ha commentato un altro utente sui social contro la dama di Uomini e donne.