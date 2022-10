Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 su Canale 5 nonché sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler americani della fiction daily, nata da un'idea di William J. Bell e Lee Philips Bell, per il mese di novembre evidenziano che Steffy sarà in collera con Finn per aver fatto entrare Sheila in casa loro, così chiederà al dottore di dormire nella camera degli ospiti. Paris, intanto, consolerà il medico, nel frattempo Quinn vedrà di nascosto Carter nonostante sia tornata con Eric. Sheila, invece, si presenterà nuovamente in casa Forrester e fingerà di avere un collasso, così il figlio chiamerà prontamente i soccorsi.

Paris e Zende affronteranno lo spinoso argomento del ritorno della diabolica donna in città, con la ragazza che si schiererà dalla parte di Finn mentre Zende sarà dalla parte della giovane Forrester. Eric, infine, ascolterà Quinn raccontare a Shauna della sua impotenza, nel frattempo le tensioni tra Finn e Steffy non diminuiranno.

Steffy chiederà a Finn di dormire nella stanza degli ospiti

Le anticipazioni della soap opera americana per il mese di novembre riportano che Steffy parrà non darsi pace con Finn, difatti la giovane Forrester sarà furiosa col marito per aver permesso a Sheila non soltanto di entrare in casa loro ma anche di prendere in braccio il piccolo Hayes.

A fronte di ciò, la figlia di Ridge chiederà al medico di dormire nella camera degli ospiti.

A sostenere moralmente il dottore ci penserà Paris, sebbene Zende crederà che dietro tale propensione della ragazza a confortare Finn ci sia qualcosa di più.

Zende, poco dopo, inviterà Paris a trasferirsi a casa sua ma lei rifiuterà dicendo di voler stare accanto a Finn in questo delicato momento.

Nonostante Eric e Quinn siano tornati assieme, la donna riprenderà a vedere Carter.

I segreti di Quinn, però, non passeranno inosservati all'amica Shauna e nemmeno a Forrester senior.

Sheila, intanto, si presenterà ancora una volta a casa di Finn e Steffy, mentre quest'ultima non sarà presente.

Eric ascolterà Quinn che rivela a Shauna della sua impotenza

La diabolica Carter, dopo essersi presentata nell'abitazione del figlio, fingerà di aver un collasso e Finn cadrà nell'inganno.

Il dottore, quindi, chiamerà subito i soccorsi e la donna verrà portata in clinica.

Il ritorno in città di Sheila, intanto, sarà un argomento che affronteranno Zende e Paris, se da un lato la sorella di Zoe starà dalla parte di Finn dall'altro lato Dominguez si schiererà con Steffy.

Zende, inoltre, noterà che Paris difende Finn con troppa veemenza e si convincerà che la ragazza si sia invaghita del medico.

Eric, successivamente, ascolterà Quinn rivelare a Shauna della sua impotenza e interromperà la discussione tra le due donne.

Le tensioni tra Steffy e Finn, infine, non accenneranno a diminuire, specialmente dopo che il medico ha chiamato "madre" Sheila. A tal proposito, il dottore sarà tenuto a schierarsi dalla parte della moglie o della mamma biologica.