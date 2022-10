Il 18enne Andrea Ascanio è uno dei nuovi allievi di Amici di Maria De Filippi. Il cantante ha vinto la sfida immediata contro Andre ed è entrato ufficialmente a far parte del team di Rudy Zerbi. Tutto è avvenuto nella registrazione del 27 ottobre.

Ascanio non è un volto nuovo per gli appassionati di musica: era presente anche poche settimane fa ai Bootcamp di X-Factor.

Andrea Ascanio vince la sfida contro Andre ed entra ad Amici 22

Da quando sono uscite le anticipazioni sulla registrazione di Amici che andrà in onda il 30 ottobre, il nome di Andrea Ascanio ha fatto il giro del web.

È lui infatti, il cantante scelto da Rudy Zerbi per la sfida immediata contro Andre, cantante della scuderia di Arisa. Ebbene, Ascanio ha vinto lo scontro ed è entrato ufficialmente a far parte della scuola di Amici. Andre invece, è stato eliminato. La new entry, come da regolamento, entrerà a far parte della squadra di Zerbi ed andrà ad aggiungersi a Piccolo G, Tommy Dali e Aaron Cenere. Da segnalare che nella stessa registrazione, è avvenuta anche un'altra eliminazione. Si tratta della ballerina Asia. La ragazza aveva il banco del pubblico e proprio i telespettatori hanno votato per mandarla a casa.

Chi è Ascanio: Andrea è pugliese, ha 18 anni e viene da X-Faxtor

Andrea Ascanio, il nuovo Talento di Rudy Zerbi, ha 18 anni e viene da Veglie in provincia di Lecce.

Il salentino non è un volto sconosciuto al grande pubblico. Il ragazzo infatti, ha partecipato alle audizioni dell'attuale edizione di X-Faxtor. È arrivato sino ai Bootcamp. Peccato che non sia riuscito a convincere sino in fondo i giudici del Talent di Sky.

In quell'occasione Ascanio aveva presentato il suo inedito 'Margot'.

Tra il pubblico, una fan d'eccezione, ovvero la nonna. Fedez l'aveva fatta salire sul palco e poi fatta accomodare al tavolo dei giudici. Una nonna sprint, che non aveva fatto altro che lodare il nipote dicendo: "È molto bravo, credo in lui".

Ascanio ha una fan d'eccezione: la nonna è salita pure sul palco di X-Factor

A fronte di quanto avvenuto solo poco più di un mese fa a X-Faxtor, chissà come avrà reagito la nonna di Ascanio, dopo aver saputo che il nipote è ora riuscito a entrare ad Amici 22.

Presto anche i telespettatori di Canale 5 avranno modo di conoscere sia il 18enne salentino che la sua dinamica nonna nel corso delle prossime settimane.

Dalle anticipazioni derivanti dalla registrazione del 27 ottobre non si sa se Andrea Ascanio abbia presentato anche ad Amici il suo inedito 'Margot' o abbia vinto la sfida con Andre grazie a qualche cover. Per saperlo, bisognerà attendere la messa in onda della puntata di domenica 30 ottobre su Canale 5 a partire dalle ore 14.