I nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore si prospettano sempre più avvincenti. Le trame al 28 ottobre riguardano Ezio, Veronica e l'annullamento del matrimonio. Entrando nel dettaglio, sia Colombo che Zanatta avranno fiducia in Adelaide, che potrebbe dar loro una mano viste le sue conoscenze. Nel frattempo, a tutto lo staff verrà presentato Vito Lamantia, il nuovo contabile. Marcello e Armando inizieranno ad indagare su Anna e scopriranno che la consorte di Salvo ha raccontato delle menzogne.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 28 ottobre: la Sacra Rota non concede il divorzio

Salvatore inizierà ad essere in apprensione per Anna. Il giovane Amato scoprirà che i fiori che aveva mandato alla Imbriani negli Stati Uniti, non sono mai arrivati a destinazione. Nel frattempo, Ezio e Veronica riceveranno una cattiva la notizia, in quanto la Sacra Rota deciderà di non concedere l'annullamento delle nozze tra Ezio e Veronica. La coppia sarà sconfortata, motivo per cui Gemma e Stefania decideranno di organizzare una sorpresa. Flora mostrerà a Vittorio dei bozzetti che ha disegnato, ma lui non ne rimarrà colpito. A fare successo saranno invece i bozzetti della Puglisi.

Adelaide vorrà che Maria presenzi alla festa al Circolo, così da mettere in mostra la giovane stilista e denigrare invece Flora.

La Contessa infatti, elogerà pubblicamente Maria, mettendo Flora in una brutta situazione. Ravasi inizierà a temere per il suo posto di lavoro. Umberto cercherà di intervenire, proponendo alla Foppa di assumere Maria, così che Flora possa continuare a lavorare tranquillamente al Paradiso. Puglisi non saprà se accettare o no la nuova proposta di lavoro.

Spoiler Il paradiso delle signore, puntate dal 24 al 28 ottobre: Gloria chiede protezione per Gemma

I giornalisti, scoperta della relazione tra Ezio e Veronica, non si daranno pace. Questa volta, ad essere tormentata dai giornalisti sarà Gemma, motivo per cui la ragazza inizierà a pensare di lasciare la sua abitazione. Anche Veronica dovrà fare i conti con l'aggressione di alcune donne per essere la concubina di Ezio.

Armando, tornato da una commissione di lavoro, si dirà quasi certo di aver visto Caterina, la mamma di Anna. Marcello deciderà così di andare nel paese di Anna. Il ragazzo scoprirà che la donna non è mai andata negli Stati Uniti e che sta bene. Scoperte le bugie di Imbriani, i due amici decideranno di non rivelare nulla a Salvatore, in quanto verranno informati del ritorno di Anna a Milano previsto per il giorno dopo. Non passerà molto tempo e Marcello e Armando decideranno di raccontare tutta la verità all'amico.