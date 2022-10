Il Paradiso delle Signore continua ad andare in onda su Rai 1 con i suoi appuntamenti pomeridiani. In questa settima stagione della soap, non mancheranno i colpi di scena. In particolare, una l'attenzione sarà rivolta al personaggio di Adelaide. Attualmente, la Contessa sta dando del filo da torcere a Umberto e a Flora. Di Sant’Erasmo non ha mai digerito l'avvicinamento tra Guarnieri e Ravasi e anzi si è sentita tradita da entrambi iniziando a cercare in tutti i modi di vendicarsi. Le anticipazioni delle prossime puntate, però, ci svelano che per Adelaide arriverà un nuovo amore, che le farà dimenticare il banchiere e la sua sete di vendetta.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, trame autunno: Adelaide di nuovo innamorata

La Contessa sembrerà non essere intenzionata a perdonare il tradimento di Umberto con Flora. Per vendicarsi, Adelaide è arrivata a comprare le quote del Grande Magazzino, così da diventare socia in affari con Vittorio. Lo scopo di Adelaide sarà quello di distruggere Flora e Guarnieri e di render loro la vita impossibile all'interno dell'atelier. Umberto però, dal canto suo, sembrerà non essere intenzionato a darla vitta alla Di Sant'Erasmo, difendendo il suo amore con la stilista.

Come la stessa attrice, Vanessa Gravina, ha anticipato nel corso di alcune interviste, per Adelaide arriverà un nuovo amore che sarà in grado di fargli dimenticare Guarnieri.

A quanto pare, la zia di Marco perderà totalmente la testa per un altro uomo. Al momento, però, è sconosciuta la sua identità.

Spoiler Il Paradiso delle signore, episodi autunnali: un nuovo triangolo in arrivo

Oltre alla nuova relazione di Adelaide, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore informano di un nuovo triangolo amoroso.

Dopo quello della scorsa stagione tra Marco, Gemma e Stefania, questa volta i protagonisti saranno Irene, Clara e Alfredo. Alfredo, rientrato in paese dopo un periodo di assenza, è tornato all'attacco di Irene, che già in passato aveva corteggiato. La Cipriani, però, sarà molto confusa tra quello che le dice la sua testa e quello che invece prova il suo cuore.

La situazione andrà maggiormente a complicarsi a causa di Clara.

Come i telespettatori sanno, tra Irene e la nuova arrivata Clara non intercorre un bel rapporto. La Cipriani è addirittura riuscita a far licenziare Clara nelle ultime puntate andate in onda. Solo l'intervento di Don Saverio ha fatto sì che la Boscolo venisse riassunta da Vittorio Conti. Le anticipazioni delle nuove puntate ci svelano che proprio Clara inizierà a essere vicina ad Alfredo Perico. Inizieranno così ad esserci tutti i presupposti per l'inizio di un triangolo amoroso.